Muhtar maaşlarına zam, doğuma ek izin düzenlemesi yasalaştı; işte tam metin

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun bugün (10 Şubat 2016) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro, unvan ve derecelerine bağlı olarak 151 ile 452 lira arasında, muhtar ödenekleri de 295 liralık artışla 1.300 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca doğum yapan kadınlara da ek izin düzenlenmesi yasalaştı.

Radikal'in haberine göre, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un yürürlüğe girmesiyle emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro, unvan ve derecelerine bağlı olarak 151 ile 452 lira arasında değişen tutarlarda arttırıldı. Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla muhtar ödeneği ve polis maaşlarında artış oldu. Muhtar ödenekleri, 295 liralık artışla, 1300 liraya yükseltildi. Söz konusu artış yüzde 29 oldu. Emniyet hizmet sınıfında yer alan personelin Emniyet Hizmetleri Tazminatları'nda yüzde 25 artışa gidildi. Ayrıca emniyet hizmet sınıfında yer alan personelden yüksek öğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltildi. Birinci derece için halen 2 bin 200 olan ek gösterge rakamları 3 bine çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları kadro unvan ve derecelerine bağlı olarak 452 ile 151 lira arasında değişen tutarlarda artırıldı. Örneğin 1. derecede bulunan 1. sınıf emniyet müdürünün maaşında 452 lira, 3. derecede bulunan başkomiserin maaşında 324 lira, 1. derecede bulunan polis memurunun maaşında 301 lira, yeni göreve başlayan polis memurunun maaşında 192 lira, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarında ise 151 lira civarında net artış oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğine ilişkin tam metin için tıklayın