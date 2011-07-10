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Politika

ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'TAKİ OTEL İNŞAATINI GEZDİ  İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 01:04

-ERDOĞAN, BEŞİKTAŞ'TAKİ OTEL İNŞAATINI GEZDİ  İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş sahilindeki otel inşaatında incelemelerde bulundu.  Erdoğan, beraberinde Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi ile birlikte Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinin ana kapısından çıkarak, ofisin yanında bulunan ve mülkiyeti Tanrıverdi Holding'e ait olan otel inşaatına yürüdü.  Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başbakan Erdoğan, bu sırada yanına yaklaşarak ''Çok tatlı birisiniz'' diyen bir kadına gülümseyerek teşekkür etti. Erdoğan, Cumhuriyetin ilk sanayi yapılarından olan tarihi Tütün Deposunun yerine aslına sadık kalınarak yapılan ve 7 katı yerin altında olmak üzere 14 katlı, 7 yıldızlı otel inşaatında basına kapalı yaklaşık yarım saat incelemelerde bulundu.  Çıkışta gazetecilerin ''Oteli nasıl buldunuz?'' soruları üzerine Erdoğan, otelin açılışını 2012 yılının Mayıs ayında yapacaklarını belirterek, ''İstanbul güzel bir otele kavuşacak'' dedi. Tanrıverdi Holding, otelin işletilmesi konusunda Çinli otel zinciri Shangri-La ile anlaşmıştı.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karayolu ile Üsküdar'daki evine geçti. 

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