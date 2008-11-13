Erdoğan, Berlusconi'yi utandırdı!

Başbakan Erdoğan, “Geçen yıl temmuz ayındaki telefon görüşmemizde sayın Silvio bu tür bir zirvenin yapılmasını teklif etmişti. Ben de İzmir'de yapılmasını önermiştim. Aslında EXPO 2015'i kazanırız diye düşünmüştüm ama biz kazanamadık, Milano kazandı” dedi. Bu sırada İtalyan Başbakan Berlusconi, EXPO'yu Milano'nun kazanmasından dolayı sanki mahcub olmuş gibi sırtını dönerek yüzünü elleriyle kapattı.Başbakan Erdoğan da gülerek, “Zaten dostuz, bu zirveyi burada yaparak İzmir'i de gösterelim dedik. Fakat Silvio'nun yanındaki mesai arkadaşları, zirvenin saatini saat 17.00'ye, hava karardıktan sonraya koyunca, tam olarak İzmir'i de gösteremedik. Ancak sorumluları belirledik” diye konuştu.Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Berlusconi'nin İtalyan heyetine yaptığı el hareketi salonda gülüşmelere neden oldu.Basın toplantısı sırasında hem Başbakan Erdoğan hem de konuk başbakan Berlusconi sık sık birbirleriyle dokunarak da temas kurdu.Basın toplantısından sonra da el sıkışıp kucaklaşan iki başbakan kürsüden birlikte inerken Berlusconi ayağı boşluğa gelince düşme tehlikesi atlattı. Berlusconi'yi belinden tutan Erdoğan düşmesini engelledi. İki heyet daha sonra yemeğe geçti.