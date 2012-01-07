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Politika

Erdoğan, Benkirane'yi telefonla kutladı İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2012 22:04

-Erdoğan, Benkirane'yi telefonla kutladı İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fas Başbakanı Abdililah Benkirane'yi telefonla arayarak, seçimde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fas'ta 25 Kasım 2011'de yapılan erken genel seçimleri kazanarak başbakan olan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Abdililah Benkirane'yi telefonla aradı. Erdoğan, Fas Başbakanı Benkirane'yi, seçimde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, yeni kurulan hükümetin hayırlı olması dileğinde bulundu.  Telefon görüşmesinde Başbakan Erdoğan Benkirane'yi Türkiye'ye, Benkirane de Erdoğan'ı Fas'a davet etti.

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