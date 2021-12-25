Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi. İşçi bulamadığını söyleyen bir patronun sözlerini de aktaran Erdoğan, "Ne diyor birileri 'iş yok'... Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. Ercan ben 'Eleman arıyorum' bulamıyorum diyor. Eskişehir'de de aynı şeyi söylediler. İş arayana, aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi.