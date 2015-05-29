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Erdoğan: Beni niye çekiyorsunuz, onu çekin

80 kilo ağırlığındaki yetişkin köpeği gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi

29 Mayıs 2015 10:30

Aksaray Hükümet Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ardından Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle miting alanından belediye binasının önüne kadar halkı selamlayarak gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belediye binası girişinde Aksaray Malaklısını Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Kıpırdamaz tarafından biri dişi, diğeri erkek olmak üzere 2 adet yavru 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılan çoban köpeği hediye edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, etrafındaki kalabalıkla birlikte belediye binasına yaklaşan ve bu sırada bina önüne getirilen yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki yetişkin Aksaray Malaklısı'nı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayretini gizleyemedi.

Cinsi nedeniyle diğer köpeklere nazaran iri görünen 'Kont' ismindeki köpeği görüp 2 yaşındaki olduğunu öğrenen Erdoğan, "Yok ya. O zaman çok çabuk büyüyorlar" dedi. Daha sonra köpeğin sahibinden bilgi aldı.

Gerçekleşen diyalog sırasında basın mensuplarının kendisini çektiği gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Onu çekin, beni niye çekiyorsunuz.'' diyerek  basın mensuplarına seslendi.

Bu sırada 'Kont' ismindeki köpeğin yavru köpekleri görüp havlaması üzerine yanında bulunan bir korumanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kolundan tutarak geriye doğru çekmesi ve Erdoğan'ın sendelemesi dikkat çekti.

Bu köpeklerin çok kıskanç olduğu yönünde yapılan uyarılar üzerine yavru köpekler, 'Kont' ismindeki köpeğin görüş alanından uzaklaştırıldı. Kont da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından uzaklaştırıldı. Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti.

 

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