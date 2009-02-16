Erdoğan: Beni küfrettireceksiniz!

Erdoğan, İstanbul ve Ankara'dan Sinop'a ulaşım süresini 45 dakika kısaltan Boyabat-Tünelli geçiş yolunun açılış törenine katıldı.Boyabat-Kargı etabının da yıl sonuna kadar bitirileceği sözü veren Erdoğan, kalabalığa açılışı megabord'dan izleyebileceğini söyledi. Ama görevlinin bağlantı olmadığını söyleyince sinirlendi.İşte Erdogan ile görevli arasındaki diyalog...Bağlantı yok efendim.Neden yok ya, olur mu öyle şey?...: Beni küfrettireceksinizErdoğan'ın öfkesi, hemen önündeki mikrofona yansıdı. Protokolü kürsüye çağıran Erdoğan, tünelle ilgili görüntüler ekrana yansıyana kadar bekledi. Açılışı da görüntüleri seyrettikten sonra yaptı.