T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Beni küfrettireceksiniz!

Başbakan Erdoğan, Davos'tan sonra Sinop'ta da çok sinirlendi. Erdoğan'ı sinirlendirense çalışmayan video bağlantısıydı.

16 Şubat 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davos'tan sonra Sinop'ta da çok sinirlendi. Erdoğan'ı sinirlendirense açılış törenindeki organizasyonda ortaya çıkan aksaklıktı.

Erdoğan Samsun'da konuştu: Bunlar komünist rejimin atık malları

Erdoğan'nın konuşması (video)

Erdoğan, İstanbul ve Ankara'dan Sinop'a ulaşım süresini 45 dakika kısaltan Boyabat-Tünelli geçiş yolunun açılış törenine katıldı.

Boyabat-Kargı etabının da yıl sonuna kadar bitirileceği sözü veren Erdoğan, kalabalığa açılışı megabord'dan izleyebileceğini söyledi. Ama görevlinin bağlantı olmadığını söyleyince sinirlendi.

İşte Erdogan ile görevli arasındaki diyalog...

Görevli: Bağlantı yok efendim.
Erdoğan: Neden yok ya, olur mu öyle şey? 
Görevli:  ... 
Erdoğan: Beni küfrettireceksiniz

Erdoğan'ın öfkesi, hemen önündeki mikrofona yansıdı. Protokolü kürsüye çağıran Erdoğan, tünelle ilgili görüntüler ekrana yansıyana kadar bekledi. Açılışı da görüntüleri seyrettikten sonra yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24