Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davos'tan sonra Sinop'ta da çok sinirlendi. Erdoğan'ı sinirlendirense açılış törenindeki organizasyonda ortaya çıkan aksaklıktı.
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Erdoğan, İstanbul ve Ankara'dan Sinop'a ulaşım süresini 45 dakika kısaltan Boyabat-Tünelli geçiş yolunun açılış törenine katıldı.
Boyabat-Kargı etabının da yıl sonuna kadar bitirileceği sözü veren Erdoğan, kalabalığa açılışı megabord'dan izleyebileceğini söyledi. Ama görevlinin bağlantı olmadığını söyleyince sinirlendi.
İşte Erdogan ile görevli arasındaki diyalog...Görevli:
Bağlantı yok efendim. Erdoğan:
Neden yok ya, olur mu öyle şey? Görevli:
... Erdoğan
: Beni küfrettireceksiniz
Erdoğan'ın öfkesi, hemen önündeki mikrofona yansıdı. Protokolü kürsüye çağıran Erdoğan, tünelle ilgili görüntüler ekrana yansıyana kadar bekledi. Açılışı da görüntüleri seyrettikten sonra yaptı.