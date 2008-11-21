Erdoğan: Ben Youtube'a giriyorum!..

YouTube yasağı hakkında, belki de bugüne kadarki en şaşırtıcı gelişmelerden biri dün yaşandı. Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın, resmi ziyaret için Hindistan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdığından bahsediliyor. Ancak haberin içerisinde bir kısım var ki, yorum yapmaya bile gerek bırakmayacak kadar anlamlı...



Türkiye'nin gündemini değerlendiren Başbakan Erdoğan, sorulan siyasi bir soruya YouTube'da izlediğini söylediği bazı videolara vurgu yaparak cevap veriyor. Bir gazetecinin bunun üzerine "YouTube'a girilmiyor" demesinin ardından başbakan şu ilginç sözleri söylüyor: "Ben giriyorum, siz de girin."



İşte bu sözler, Türkiye'nin internet politikasının nerelerde olduğunu net bir biçimde gözler önüne seriyor. Başbakan Erdoğan bile erişim yasaklı bir siteye girdiğini söylerken, hatta "siz de girin" diyerek herkese tavsiyede bulunurken, yetkililer site yasaklamaya devam etsinler...