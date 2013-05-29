Erdoğan: Ben kral değilim



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Tekkesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışta konuşurken vatandaşlar " Başbakanın kralı Kasımpaşalı " tezahüratı yaptı. Erdoğan tezahürata "Ama ben kral değilim. Milletimin oylarıyla işbaşına gelmiş bir başbakanım. Sizin hizmetkarınızım, efendiniz değilim" karşılığını verdi.

Okmaydanı Spor ve Eğitim Vakfı Spor Tesisleri'nin açılışında konuşan Erdoğan, bugün İstanbul’da 3 büyük heyecanı, geçmişe, bugüne ve geleceğe dair 3 büyük tarihi olayı yaşadıklarını söyledi.

Geçmişe dair büyük heyecanlarının, İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından 560 yıl önce bugün fethedilmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, geleceğe dair büyük heyecanlarının ise İstanbul Boğazı'na yapılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temellerinin bugün atılması olduğunu kaydetti.

Erdoğan, 2 yıl sonra üçüncü asma köprünün açılışını yapacaklarını aktararak, bugüne dair heyecanlarını da açılış yapılan yerde, şu anda yaşadıklarını, Okmeydanı'nda tarihi bir eseri yeniden gün yüzüne çıkardıklarını, hem Okçular Vakfı'nı, hem spor tesislerini tamamlayarak, İstanbul'a, Türkiye'ye, spora önemli bir tesisi kazandırdıklarını ifade etti.

Tesislerin yapıldığı alanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu alan, malum taş, toprak bir alandı ve burada yaklaşık 15 yıl ben top oynadım. Çocukluğum bu alanda geçti. Zaten evimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer hemen şuracıkta, 500 metre arka planda. Orada doğdum, orada büyüdüm. Çocuklarımızı orada büyüttük. Allah 4 çocuk lütfetti, hepsi de burada Kaımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi'nde" diye konuştu.

Erdoğan, tesisin yapıldığı yerlerin dutluk olduğu, şu andaki evlerin bulunmadığı, ok işaret taşlarının bulunduğu zamanları bildiğini ifade ederek, şu anda o taşlardan sadece 26'sının olduğunu söyledi.

"Buradan Fatih'in orduları sefere çıkardı ve burada okçuluk, ok atışları yapılırdı. İşte şimdi tarih ayağa kalkıyor" diyen Erdoğan, tarihi bugüne taşıyan Okçular Vakfı 'na teşekkür ederek, tesisin ülke ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

'Ben kral değilim, sizlerin hizmetkarınızım'

Avrupa Gençler Şampiyonu olan ilk Türk okçusu Kulaksız Yücel Cavkaytar'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, tesiste tarihi yaşarken diğer yandan da sporun dayanışmasının, hoşgörüsünün ve centilmence rekabetinin hayat bulacağını söyledi.

İstanbul'un fethinin 560'ıncı yıl dönümünde böyle güzel bir eseri İstanbul'a kazandırmanın iftiharını yaşadıklarını aktaran Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in, 560 yıl önce bir 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdiğinde, patrik ve halkın emniyet, hürriyet içinde yaşamalarını teminat altına aldığını, hiç kimseye dokunulmaması, kimsenin yaşam tarzına, inancına, hürriyetine müdahale edilmemesi için emir verdiğini hatırlattı.

"Bizim medeniyetimizde fetih sadece toprakların, ülkelerin, şehirlerin alınması değil, aynı zamanda gönüllerin kazanılması, gönüllerin fethedilmesidir" diyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri üzerine inşa edildiği Osmanlı Cihan Devleti'nin, var olduğu her yerde, her coğrafyada, en başta gönülleri kazanmayı, en başta kalplerde taht kurmayı önemsediğini, bunun gayreti içinde olduğunu bildirdi.

Erdoğan, açılışa katılanların, "Başbakanın kralı Kasımpaşalı" tezahüratları üzerine, "Ama tabii ben kral değilim. Sadece milletimin oylarıyla iş başına gelmiş bir başbakanım. Sizin hizmetkarınızım, efendiniz değilim" ifadelerini kullandı.