-ERDOĞAN BELGESEL GALASINA KATILDI İSTANBUL (A.A)- 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye tarihi okunmadan Ortadoğu'nun, Balkanlar'ın, Kafkasya'nın tarihi asla ve asla yazılamaz, bugünkü olaylar da asla anlaşılamaz. Aynı şekilde, dünyadaki hiçbir uzmanın, araştırmacının, gazetecinin, bölgedeki olayları bizim kadar anlama, analiz etme, değerlendirme imkanı da yoktur'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Kafkas İslam Ordusu'' belgeselinin TRT Radyo Evi'ndeki galasına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, bugün çok dolu bir gün yaşandığı için biraz gecikmeli gelebildiğini belirterek, maruzatının kabulünü istedi. TRT tarafından yaptırılan ''Kafkas İslam Ordusu'' belgeselinin galasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, yakın tarihin çok önemli bir sayfasını aydınlatan böyle bir belgeseli yaptıkları için yönetmen Süleyman Gündüz'e, yapımcı firmaya, görüntü yönetmeni Uğur Günyüz'e, Senaryo Kurulu yönetmeni Rıdvan Şentürk'e, TRT kurumu ve yöneticilerine teşekkür etti. Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu ile ilgili yapılan bu belgeselin son derece anlamlı ve isabetli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bakınız, şu anda yakın çevremizdeki birçok ülkede halk hareketleri yaşanıyor. Tunus'ta başlayan olaylar Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Ürdün, Irak ve Bahreyn'e sıçramış durumda. Ne yazık ki Libya ve Irak'ta olayların kanlı şekilde devam ettiğine, birçok masum sivilin hayatını kaybettiğine şahit oluyoruz. Bölgedeki olaylara ilişkin olarak, tüm dünyada olduğu gibi bizde de medya, aydınlar, uzmanlar değerlendirmeler yapıyor, olayların sebepleri ve istikameti üzerine analizler ortaya koyuyorlar. Burada naçizane şu eleştirimi ifade etmek durumundayım; bütün bu bölgede yaşanan olayları, Birinci Dünya Savaşı'nı bilmeden, öğrenmeden, anlamadan, derinlemesine incelemeden analiz etmek asla ve asla mümkün değildir. Bizim yakın tarihimiz, tüm bu bölgenin yakın tarihiyle iç içe geçmiş, ortak tarihimiz ise Birinci Dünya Savaşı'nda araya sınırların çizilmesiyle birbirinden ayrılmıştır. Türkiye'nin tarihini Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Filistin, Ürdün ve diğer tüm bölge ülkelerinin tarihinden kopuk şekilde okuyamazsınız. Aynı şekilde, bu ülkeleri analiz ederken, Türkiye tarihiyle kesiştikleri safhaları devre dışı bırakarak da analiz edemezsiniz. Bu ülkeler nasıl oluştu, sınırlar nasıl çizildi, idareler nasıl şekillendi veya şekillendirildi? Bütün bunlar Birinci Dünya Savaşıyla, Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle son derece ilişkili hadiselerdir. Bugün yaşanan olaylarda, Türkiye'nin şu anda bir model olarak gösterilmesi dikkate değerdir. Aynı şekilde Türkiye, bu hadiselere zemin hazırlayan tarihi sürecin de 100 yıl öncesinde içerisinde bulunmuş bir ülkedir.'' -''TARİHİMİZ BİZE UNUTTURULMAK İSTENDİ''- Bosna Hersek'in 1992'de bağımsızlığını ilan ettiğinde, Saraybosna'nın, Travnik'in, Mostar'ın kapıları dünyaya açıldığında, oralardaki camileri, minareleri, köprüleri, imaretleri gören birçok vatandaşın şaşkınlık yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çünkü tarihimize ilgisiz bırakıldık, daha da ileriye gidiyorum, tarihimiz bize unutturulmak istendi. Osmanlı'yı bilmeden, okumadan, Kanal ve Hicaz muharebelerini anlamadan, bugün Filistin meselesini anlamanın asla ve asla imkanı yoktur. Osmanlı'yı okumadan, Kosova, Bosna, Makedonya, Karadağ, Sırbistan'daki olayları analiz etmenin imkanı yoktur. Türkiye tarihi okunmadan Ortadoğu'nun, Balkanlar'ın, Kafkasya'nın tarihi asla ve asla yazılamaz, bugünkü olaylar da asla anlaşılamaz. Aynı şekilde dünyadaki hiçbir uzmanın, araştırmacının, gazetecinin, bölgedeki olayları bizim kadar anlama, analiz etme, değerlendirme imkanı da yoktur.'' -''TRT OKUL'DA DA YAYIMLANSIN''- Erdoğan, bugün TRT'de gösterilmeye başlanan belgeselin, Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere Kafkasya ile kesişen tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkisinin sadece bir gönül ilişkisi olmadığına dikkati çeken Erdoğan, aynı dili konuşan iki kardeş halkın bu söylemi, tarihin her aşamasında da somutlaştırmış iki ülke olduğunu kaydetti. ''Yani kardeşliğin hukuku neyi gerektiriyorsa, onu tarihin safhasında yerine getirmiş ülkeleriz'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin, Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında başlamadığını vurguladı. Başbakan Erdoğan, ''Biz tarih boyunca hep bir olduk, beraber olduk, Azerbaycan'la yüreğimiz her zaman ortak vurdu'' diye konuştu. TRT yönetiminden, TRT 1, TRT Avaz, TRT Arapça gibi kanallarda mutlaka yayımlanacak olan bu belgeselin, özellikle, geçen haftalarda açılışını yaptıkları TRT Okul'da da yayımlanmasını istediğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Bizim neslimiz, tarihin unutturulması yoluyla köksüz bırakılmak istendi. Buna hala gayret eden çevreler var, ama genç nesillerin, gelecek nesillerin, kendi öz tarihlerini, tarihimizin diğer halkların, diğer ülkelerin tarihleriyle kesişen noktalarını en iyi şekilde öğrenmelerini ben son derece önemsiyorum. Doğrusu, bütün komşu ülkelerle yaptığımız görüşmelerde, 'Lütfen, gelin önce şu tarih kitaplarından birbirimiz aleyhine yazılmış olan cümleleri, dokümanları, ne var ne yok şunları bir temizleyelim' diyoruz. Bakıyorsunuz, Suriye'de, Mısır'da, şurada, burada bizim aleyhimizde, bizim kitaplarımızda da aynı şekilde onların aleyhine var. Bizim ülkemizde de çok açık net söylemek durumundayım, çok afedersiniz, köpeği 'Arap, Arap, Arap' diye çağıran insanları biliriz. Aynı şekilde oralarda da bizlere karşı, Türklere karşı bu şekilde yaklaşımlar olduğunu, zalim olduğumuza, katil olduğumuza dair yaklaşımlar olduğunu biliyoruz. Bunları hep önlerine dökmek suretiyle bunları temizleme süreci başladı. Birçok şeyler değişti, değişiyor, değişecek, buna kesinlikle inanıyorum. Yeter ki biz yere sağlam basalım, geleceğe kararlı şekilde yürüyelim.'' Başbakan Erdoğan, tek başına Kafkas İslam Ordusu belgeselinin de yeterli olmadığını, başta yakın tarih olmak üzere, belgelendirilmeye, anlatılmaya muhtaç, genç nesillere aktarılmayı bekleyen çok hikaye ve roman bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, ''Sarıkamış'ın daha dört başı mamur bir belgeseli yok. Birinci Dünya Savaşı ve öncesinde Mehmetçiğin savaştığı Kanal'ın, Kut-ül Amare'nin, Yemen'in, Balkan harplerinin belgeseli yok. Medine Müdafaası'nın bir belgeseli yok. Bir İstanbul'un fethinin henüz daha yok. Fatih ile ilgili yok. Buna yönelik çalışmalar yalnız var, onun müjdesini vereyim. TRT'den bunları da beklediğimizi, bugüne kadar sürdürdüğü başarılı belgesel çalışmalarına yenilerini ekleyeceğine inandığımızı ifade ediyorum'' şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan'ın ardından konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile belgeselin yönetmeni Süleyman Gündüz, Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar. Konuşmalardan sonra Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve diğer davetlilerle birlikte ''Kafkas İslam Ordusu'' belgeselinin birinci bölümünü izledi. Yapımcılığını Cordoba Yapım'ın üstlendiği ve 5 bölümden oluşan belgesel, Enver Paşa'nın emriyle Nuri Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan ve Dağıstan'daki faaliyetlerini ortaya koyuyor.