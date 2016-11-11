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Politika

Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Erdoğan, Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini desteklediklerini ifade etti

11 Kasım 2016 22:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Belarus ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getiren Erdoğan, Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini desteklediklerini söyledi. Erdoğan, "24 Kasım sonrasında bizler de Rusya ile yaşadığımız zor dönemde, Belarus liderliğinin yansız ve uzlaştırıcı tutumunu takdirle hatırlayacağız" dedi.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus'u Türkiye'den ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, sözlerine "Belarus'a varışımızdan itibaren gördüğümüz ilgi, alakaya, ev sahipliğine şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, 24 Kasım sonrasında Türkiye'nin, Rusya ile yaşadığı zor dönemde Belarus liderliğinin yansız ve uzlaştırıcı tutumunu takdirle hatırlayacaklarını bildirdi.

2017 yılında ilişkilerin 25. yılının kutlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin dostluk ve karşılıklı çıkarlar temelinde yeni bir seviyeye taşınmasının arzu edileceğini kaydetti.

Erdoğan, bugün imzalanacak siyasi bildirinin, bu iradeyi teyit ettiğini ve yeni bir dönemin başlangıcını da simgelediğini vurgulayarak, açılışı yapılan Minsk Camisi'nin de yeni dönemin ve dostluğunun çok müstesna bir nişanesi olduğunu anlattı.
 

1 milyar dolar hedefi
 

İmzalanacak anlaşmaların ahdi zemini güçlendireceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari ve ekonomik ilişkiler noktasında 2015'te, 400 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. İkili görüşmede de sizlere ifade ettiğim gibi, bunun 1 milyar dolar seviyesine taşıyabilirsek, bu her iki ülke açısından çok isabetli bir gelişme olacaktır. Sizlerle bu konuda mutabık olduğumuzu ikili görüşmede gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin, Belarus'a en fazla doğrudan yatırım yapmış ülkelerden olması dolayısıyla da iş adamlarıyla gerçekleşecek toplantıda, Belarus'ta yatırımların daha da artacağına inancını teyit edeceğini düşündüğünü ifade etti.

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