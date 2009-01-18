Erdoğan: Bekâra karı boşamak kolay

İzmir’de konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de devam eden saldırılar ve İsrail ile ilişkileri değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, muhalefetin “İsrail’le ilişkileri kesin” çağrılarına da yanıt verdi.



Muhalefetin “İsrail ile ilişkileri kesin” dediğini belirten Erdoğan, “Bizden önce sen vardın iktidarda, sen niye kesmedin? Bir defa biliyorsunuz, beni affedin, bekara karı boşamak kolaydır. Hesabı iyi yapın” dedi.



Başbakan Erdoğan, Gazze’deki olaylar karşısında Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilediğini dile getirerek “Şunu söyledik: Hiçbir zaman güçlü haklı değildir, haklı güçlüdür. Biz bunu biliriz. Bunu İsrail’e de anlattık” diye konuştu.



Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üyeliği için yoğun çalışmalar yaptıklarını, özel temsilcinin şu anda bir haftadır Mısır, Şam ve Tel Aviv’de dolaştığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



“Buradaki ekiplerimiz çalışıyor, dolaşıyorlar ateşkesi derhal sağlayalım diye. BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri bizdeydi. Ziyaret etti, bunları kendisiyle de konuştuk. İnanıyorum ki bugün yarın ateşkes sağlanacaktır. Bunun temennisi içindeyiz. İstiyoruz ki kan olmasın, mazlumlar ölmesin. İnsani yardım noktasında Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistin’de, Gazze’de bugüne kadar olduk, bugünden sonra da olacağız. İnşallah gerek onların gıdasından, ilacından, jeneratöründen, altyapısının düzeltilmesinden üzerimize düşen neyse bunları milletimiz adına biz yapacağız.”



