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Erdoğan: Bedelli için şartlar müsaitse...

Başbakan Erdoğan, bedelli askerlik konusunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la görüşebileceğini belirtti.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Bedelli askerlik konusunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la görüşebileceğini belirten Başbakan Erdoğan, "Şartlar uygunsa, müsaitse olabilir" dedi.

Bedelli askerlik konusunu gündeme getiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yeni açıklamayla asker adaylarına umut verdi.

Erdoğan, TBMM'deki makamından Genel Kurul'a giderken gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

''Bedelli askerlikle ilgili bir açıklamanız olmuştu. Genelkurmay Başkanı ile bu süreçte görüşeceğinizi söylediniz. Yarın bir araya gelecek misiniz?'' sorusuna da Erdoğan, şu yanıtı verdi:

''Yarın için çalışmalarımızı burada planlayacağız. Yarın biraz da yoğunluk var. Anayasa Mahkemesi'nin de biliyorsunuz töreni var. Bu arada Yeni Zelanda Başbakanı'nın bir ziyareti var. Tüm bunlar arasında eğer programlayabilirsek yarın Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelmeyi düşünüyorum. Aksi takdirde belki kendilerinin de programı uygunsa belki ertesi gün bir araya geliriz.''

''Bedelli askerlik gündemde mi?'' sorusuna da Erdoğan, ''Konuşuruz kendileriyle, tabii onlarla değerlendirmelerimizi yapacağız, şartları uygunsa, müsaitse...'' karşılığını verdi.


Danıştay'ın katsayı kararı

Bir gazetecinin, ''Danıştay, YÖK'ün katsayı kararının iptal istemini reddetti. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Henüz süreç daha kesinleşmiş değil. Şu anda Danıştay'ın vermiş olduğu karar, aslında inanıyorum ki büyük beklentiler içerisinde olan gençlerimizi rahatlatacak bir karar olmuştur. Nihai noktada da aynı şekilde bu sürecin tecellisi daha da gençlerimizi rahatlatacaktır. Şu anda bir süreçtir. Bu süreci takip etmekle, izlemekle yetiniyoruz.''


İtalya ziyareti ve tepkiler

Başbakan Erdoğan, ''İtalya ziyaretinizi iptal ettiniz ancak bu konuda muhalefetin eleştirileri var. 'Devlet işlerini aksattığınız, bir oy için İtalya ziyaretini iptal ettiğiniz' şeklinde, bunu değerlendirecek misiniz?'' sorusuna şu karşılığı verdi:

''Muhalefet birçok konuda kendine göre bazı deyimler üretebiliyor. Olayın ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bu bizim için önemliydi. 15-20 gün sonra aynı zirvemizi zaten yapma şansımız var. Aynı şekilde orada da şu anda çalışma böyle bir yasal çalışma noktasında hassasiyetler var.

Dolayısıyla sadece benim gitmem değil, benimle beraber 7-8 bakan arkadaşımın da o zirveye gitmesi söz konusuydu. Şimdi erteleyince 7-8 bakan arkadaşımızla birlikte bu zirveye katılma şansımızı elde etmiş olacağız. Onlardan biz bu konularda çok çok hassasız. Onlar uyurken biz çalışıyoruz.''


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