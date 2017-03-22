Erdoğan, "Bedel ödeteceğiz" dediği Doğan grubunun ekranlarına çıkıyor

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayacak.

Erdoğan, CNN Türk ile Kanal D'yi de bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'na, son olarak Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberi nedeniyle tepki göstermişti. Haber, darbe girişimi sırasında Erdoğan'ı "FaceTime" ile canlı yayına bağlayan, gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Söz konusu başlığı "çok çirkin" olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söylemişti:

"Böyle bir başlığı atmaya ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bu işin hukuki süreci neyse, zaten bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler takipçisi olacağız. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıklarıdır. Herkes yerini, konumunu bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirine düşürmeye çalışıyorsa bedelini ödeteceğiz"

"Cumhurbaşkanı ile Özel" programı yarın 19:30'da ortak yayınla CNN TÜRK ve Kanal D’de olacak.

"Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberde neler denmişti?

Bahsi geçen haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt