-ERDOĞAN: BDP'NİN DEMOKRASİ İLE ALAKASI YOK ŞANLIURFA (A.A)- 21.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Vatandaşı tehdit edeceksin, niye? 'Mitinge gitme...' Bırak serbest, bırak bakalım ne oluyor? Ev ev telefonla arıyorlar, tehdit ediyorlar. Ondan sonra çıkıyor, 'demokrasi mücadelesidir.' Hadi canım sende, ne demokrasi mücadelesi? Bu BDP'nin demokrasi ile alakası yok, bunların temel hak ve özgürlüklerle alakası yok. Bunların yandaşı, candaşı olan bazı medya gruplarıyla beraber verdikleri bir mücadele var'' dedi. Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'daki Topçu Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'ye hangi partinin nasıl demokrasi getireceğinin ortada olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bakınız, yeri geliyor bunlar milliyetçi, yeri geliyor bir anda komünist, bir anda ırkçı... Ne derseniz deyin, bunlarda hepsi var. Bir ara Silivri'dekilerin avukatı oldular, çetelerin avukatlığına soyundular, Ergenekon'un avukatlığına soyundular. 'Çetelere avukatlık yapıyor' dediğimiz zaman da rahatsız oldular. Ergenekon sanıkları ile yan yana oturdular. Hatta 'Ergenekon'un avukatıyım' dediler. Hatta Kılıçdaroğlu, 'Bu Ergenekon nerede, bana adresini söyleyin, gidip üye olacağım' dedi. Şimdi bizi mahkemeye vereceklermiş. CHP'de kafa karışık, kafa. İstikamet belirsiz.'' Dün bazı haber ajanslarında, Balıkesir'in Altınova Belediyesinin resmi plakalı aracıyla üzerinde CHP afişleriyle mitinge insan taşıdığına ilişkin bir haberin yer aldığını hatırlatan Erdoğan, ''Muhalefette bunu yapan, es kaza olmaz ya, iktidar filan olsa neler yapar bu ülkede düşünün'' diye konuştu. -''NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ''- Erdoğan, CHP'yi, MHP'yi ve BDP'yi millete havale ettiklerini dile getirerek, oyunu bozmaları gerektiğini söyledi. BDP'yi eleştiren Erdoğan, ''Bunlar sırtlarını PKK terör örgütüne dayamışlar, oy devşirmeye çalışıyorlar'' dedi. Hakkari'de esnafı tehdit ederek kepenk kapattırdıklarını ifade eden Erdoğan, belediyenin kepenk kapatmayan esnafa ceza kestiğini dile getirdi. Erdoğan, Kürtlerin dininin ''Zerdüştlük'' olduğu, silah tehdidi ile Müslüman olduklarının söylendiğine dikkati çekti. Erdoğan, ''Biz el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Demokratik olarak biz hesap soracağız, sandıklarda hesap soracağız'' dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Dünyada da bunların yandaşları var onu da söyleyeyim. Avrupa'da da var, onu da söyleyeyim. Bunlarda esrar, eroin kaçakçılığından tutun da ne ararsanız PKK terör örgütünde var. Nitekim şu anda Amerika hazinesi bunları tespit etmiş ve oradaki mal varlıklarını dondurmuş durumda. 8 tanesine de şu anda tutuklama kararı vermiş durumda. Niye? İşte bundan dolayı. Aynı şey batıda var, şu anda Avrupa'da bunlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz kendi işimize bakacağız. İnşallah biz bu işi beraber başaracağız.'' Bölgeye yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, ''Şemdinli'ye suyu biz getirdik, niye biliyor musunuz? Burada Kürtler var diye değil. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz da onun için'' şeklinde konuştu. Hakkari'ye Tunceli'ye AK Parti döneminde üniversite açıldığını hatırlatan Erdoğan, Yüksekova'ya ve Hakkari merkeze iki modern hastane kurduklarını söyledi. ''Gerginliğe, şiddete, tahriklere boyun eğmeden, kararlıkla yolumuza devam edecek, tüm Türkiye ile birlikte inşallah bu bölgeyi de hak ettiği seviyelere ulaştıracağız'' diyen Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses'i, silahlı saldırıdan sonra jet ambulansla Almanya'ya gönderdiklerini kaydetti. Tatlıses'in sağlık durumun iyi olduğunu ifade eden Erdoğan, Ak Parti yetkilileriyle görüştükten sonra milletvekili adaylığından çekildiği için Tatlıses'e teşekkür etti. -''ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR OLUYOR''- Şanlıurfa'ya çok önemli bir müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şanlıurfa türküsü ne diyor: 'Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, içerim yanıyor aney gözlerim ağlar.' Şimdi biz Şanlıurfa'nın o dumanını o hüznünü dağıtıyoruz. Duman ve hüzün artık inşallah türkülerde kalıyor. Şanlıurfa'yı 12 Haziran seçimlerinden sonra büyükşehir statüsünü kavuşturuyoruz. Seçimden sonra çıkaracağımız bir yasa ile nüfusu 750 bini geçen illerimiz büyükşehir statüsüne kavuşacak. Şanlıurfa'nın bütün ilçelerini kapsayacak şekilde Şanlıurfa büyükşehir oluyor. Artık belde kalmayacak. Beldeler hepsi ilçelerin mahalleleri olacak. Çok daha güçlü hizmetleri vereceğiz. Yerel hizmetler çok daha güzel olacak. Süratle kentsel dönüşümler, değişimler yapacağız. Şanlıurfa'yı bu peygamberler şehrini modern bir şehir haline getirmeye hazır mıyız?'' Mitingden sonra toplu açılış yapacağını hatırlatan Başbakan Erdoğan, ''Toplam yatırım bedeli, otoyol bağlantısı hariç 357 trilyonu bulan eğitim, sağlık, kültür ve spor tesislerini hizmete alıyoruz. Çünkü biz elimiz boş gelmedik hiçbir zaman Şanlıurfa'ya'' dedi.