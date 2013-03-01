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Politika

Erdoğan: BDP'liler çok konuştu

Başbakan Erdoğan, BDP'lilerin İmralı dönüşü sonrası konuşmalarını fazla ve hatalı buldu

01 Mart 2013 10:34

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı görüşmeleri konusunda BDP'ye uyarılarda bulundu. Süreç hakkında "Fazla konuşmak istemiyorum" diyen başbakan Erdoğan, "Ama BDP’liler ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklama yaptılar, fazla konuştukça da hata yapıldı" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Viyana dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan, "BDP’nin içinde bu işi anlayan da var anlamak istemeyen de, bazıları çok fazla konuştu. Derdimiz üzüm yemek, yeter ki huzur gelsin" ifadesini kullandı.

Süreç içinde terör örgütüyle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan, "En ufak bir rehavet bize ağır bedeller ödetebilir. Silahlar bırakılır, Türkiye terk edilirse benim de güvenlik birimlerim operasyonlara nihayet verir" dedi.

Başbakan Erdoğan, "eylemsizlik" ve "barış" ifadelerini de eleştirdi, "Bunlar devletler arasında olur" diye konuştu.

Başbakan, sivil toplum kuruluşları için de "son süreçte hiçbir işe yaramadılar" ifadesini kullandı.

 

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