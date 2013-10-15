Erdoğan: BDP İmralı konusunda Bakanlıkla arayı açmamaya dikkat etsin

Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP'yi İmralı konusunda uyardı. Erdoğan, "BDP’nin İmralı’yla arasının açılıp açılmamasından çok, verdiği mesajlarla Adalet Bakanlığı’mızla arayı açmamasına dikkat etsin. Bu dozda giderse, böyle bir görüşmenin ipleri kopar. Çünkü böyle sınırı aşan ve tahrik kokan mesajlara hükümet olarak biz de evet diyemeyiz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı şunları söyledi:

Öncelikle kurban bayramımızı milletimizin birlik ve beraberliğine ve insanlığın barışına vesile olmasını temenni ediyorum.

Özellikle Mısır’da Suriye’de Myanmar’da, Afrika’nın değişik bölgelerinde sıkıntılarla girdik. İnsanların kimyasal silahlarla öldürüldüğü bir ortamda girdik.

Bütün bu olayların saptırmalarla tanımı izahı bizleri ayrıca üzmektedir. Yani kimyasal silahlarla öldürmenin sanki suç olmadığı, ki 1400 tane kimyasal silahla öldürülen var, 120 bine yakın insan konvansiyonel silahlarla öldürülmüş, sanki suç değilmiş gibi bir tablo ortada. Burada insanlar öldürülüyorsa bunların hepsi suçtur. Bunlara karşı tüm ülkelerin ortak tavır alması gerekir.

BM Güvenlik Konseyi zaten istikametini kaybetmiş vaziyette. Daimi üyeler arasındaki sıkıntılarla BM Güvenlik Konseyi'nde kararsızlık işliyor. Bunun tarihe hesabını veremeyeceklerdir. Bizler bugün varız yarın yokuz. Ama bu hesabı tarihin soracağına inanıyorum. Temennimiz en azından milletimiz için İslam dünyası için birlik beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Burası Türkiye sağı solu belli olmaz

Skoru konuşmaya gerek yok. O bana göre şu anda yıldızları saymaya gayret edenlerin sorunudur. Bizim tek hedefimiz galip çıkmaktır. Çünkü galip çıkmadığımız takdirde hiçbir anlamı yok. Sonra ikinciler arasındaki süreç önemli. Playoff’a yeter ki kalalım, mücadele farklı olacaktır. Bizim son üç maçtaki performans gayet güzel. Onun için tabi dün Fatih Hoca ile de görüştüm.

İnşallah bu maçı bu gece televizyonda seyreder ve bütün dualarımızla her şeyimizle onların yanında olacağız. İnanıyorum ki Şükrü Saraçoğlu’nda bu akşam Türk milleti tek yürek olarak Milli Takım'ın yanında yer alacaktır. Tabi zor bir takım. Ama futbolun zoru kolayı yoktur. Aynı Hollanda, Estonya ile 2-2 kaldı. Ama aynı Estonya’yı biz 2-0 yendik. Burası da Türkiye sağı solu belli olmaz.

Öcalan'ın mesajı

Henüz bana gelmiş bu konuda net kesin bilgiler yok. O konuyla ilgili de yorum yapmak doğru olmaz. Yorum yapmam sıkıntı olabilir.

BDP – Adalet Bakanlığı’mızla arayı açmamasına dikkat etsin

BDP’nin İmralı’yla arasının açılıp açılmamasından çok, verdiği mesajlarla Adalet Bakanlığı’mızla arayı açmamasına dikkat etsin. Bu dozda giderse, böyle bir görüşmenin ipleri kopar. Çünkü böyle sınırı aşan ve tahrik kokan mesajlara hükümet olarak biz de evet diyemeyiz.

İstifayı beklemezdim

Tabi böyle bir istifa doğrusu beklemezdim. Bu konuda samimi dürüst vatanını milletini seven bir generalin ve bir amiralin böyle süreçte istifa etmesini gerekmezdi. Nasıl böyle bir şey yaparlar anlamak da mümkün değil. yargının vermiş olduğu bir karar vardır, ama gerekçesini bilmeden açıklama yapmayı doğru bulmuyorum.