-ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanlarıyla görüşmesi kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu ile bir araya geldi. Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde BBP Genel Başkanı Topçu ve parti yetkilileri tarafından karşılandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in de katıldığı görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nden ayrılırken sokakta toplanan vatandaşlar tarafından alkışlandı.