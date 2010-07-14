T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 21:01

-ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanlarıyla görüşmesi kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu ile bir araya geldi. Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde BBP Genel Başkanı Topçu ve parti yetkilileri tarafından karşılandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in de katıldığı görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.  Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nden ayrılırken sokakta toplanan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24