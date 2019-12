Erdoğan: Bazıları kurusıkı atıyor

T24 - Malatya Valiliği ve Malatyalı İşadamları Derneği'nin düzenlediği ''Malatya Dayanışma Gecesi''nde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalı iş adamlarının, gerek Türkiye içinde, gerek yurt dışında eserlerini, yatırımlarını, hizmetlerini görmekten her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, iş adamlarıyla her buluşmasında onları kendi illerine, ilçelerine yatırım yapmak, ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri, havasını soludukları baba ocaklarına vefa borçlarını yerine getirmek noktasında teşvik ettiğini söyledi.



Başbakan Erdoğan, bir süre önce Zonguldak'ta bir kömür ocağındaki grizu patlamasına işaret ederek, şunları söyledi:



''Bu olay ile ilgili benim bir açıklamam oldu, 'bu mesleğin kaderinde bu var' dedim. Hemen, kader olayı malum çevrelerde istismar konusu yapılmaya başlandı. Ne dediler, 'efendim işte grizu patlayacak kader, şu olacak kader, bu olacak kader'. Merak etme ben kaza ile kaderi ima ile anlatmadım. O konuda sizin meşrebinizi de cibilliyetinizi de biliyorum.



Benim anlattığım şey şu; yani bu mesleğin fıtratında bu var. Polisliğin, askerliğin fıtratında ne var; şehadet var. Oraya giderken o mesleği seçen bir defa buna hazır olarak gidiyor. Bunu yok farzedebilir misin, edemezsin. Kömür ocağında 2 bin metre derinliğe inen benim oradaki işçim, memurum eğer bunu görüyorsa ve inanıyorsa oraya giriyor. Ve grizu patlaması bu facialar sadece Türkiye için geçerli değil ki. 'Başkasında olmuyor bizde oluyor' daha dün Çin'de de Rusya'da da, Amerika'da da, Almanya'da da oldu. Her yerde oluyor. Tutturdular bir 'taşeron taşeron taşeron'... Değerli arkadaşım, bak 5 yıldır bu taşeronun çalıştırdığı yerde bir kaza olmadı. Ama kısa süre önce Kozluk'ta, o zaman tamamıyla Türkiye Kömür İşletmeleri çalışma yürütüyordu, 243 vatandaşımız maalesef ölümle kucaklaştı. O zaman taşeron işletmiyordu. Ama ona da muhakkak bir şeyler uydurulmuştur. Gerçekçi olacağız. Yani buradan siyaset yapmanın anlamı yok. Bu kimseye bir şey kazandırmaz. Tedbirlerde kusur, noksan varsa onların üzerine gitmek bizim görevimizdir. Orada yanlış varsa onların üzerine gitmek bizim görevimizdir.''





'Bazıları kurusıkı atıyor'



Başbakan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konu ile ilgili denetim ve teftişleri yaptığını ve şu anda da bunların değerlendirmesinin yapıldığını hatırlattı. Görevlilerin başından beri olay yerinde olduğunu, yarın da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra tekrar bölgeye gideceğini, TTK'nin da çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, kendisinin de İspanya'dan döndükten sonra Zonguldak'a gittiğini ve halkla kucaklaşarak onları psikolojik olarak desteklediğini söyledi.



Erdoğan, kendilerinin bu günler için var olduğunu ifade ederek, ''Şunu da bilmeliyiz ki insan olarak bir yere kadar muktedirsin, daha ötesine değil. Sınırsız bir iktidarın olamaz, bunu bileceksin. İktidarımızın sınırlı olduğunu bilmeye mecburuz. Bazıları kurusıkı atıyor, sanki sınırsız iktidarları var. Onun için atalarımız güzel söylemiş 'bekara karı boşamak kolaydır', bunların durumu bu...



İşsizlik diyorlar. Tamam kardeşim işsizlik, yüzde 14 işsizliğimiz var. Sen nasıl çözeceksin onu söyle, reçeteyi ver. Reçeteyi veren duydunuz mu? Biz geldiğimizde 10.3'tü. 3 ay sonra onu yakalayacağız. Bir şeye inanarak bunu söylüyoruz.'' dedi.