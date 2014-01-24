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'Erdoğan Bayraktar'ın istifası AKP Grup Yönetimi'nde'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bakanlıktan ayrılan Erdoğan Bayraktar'ın milletvekilliğinden istifa dilekçesini partiye verdiğini söyledi

24 Ocak 2014 17:24

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın istifa dilekçesini AKP Genel Merkezi'ne verdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ardından milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklayan Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar’ın dilekçesi gri alanı aşamadı.

17 Aralık’taki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda oğlu gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Bayraktar, 25 Aralık’ta bakanlığı bırakırken milletvekilliğinden de ayrıldığını açıklamıştı.

Bir ay geçmesine karşın Bayraktar’ın istifa dilekçesi Meclis Başkanlığı’na ulaşmadı. Sorular üzerine Bayraktar, milletvekilliğinden istifa dilekçesini AKP Genel Merkezi’ne gönderdiğini açıklamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Bayraktar’ın dilekçesinin genel merkezden Meclis’teki AKP Grup Yönetimi’ne geldiğini, ancak ne işlem yapıldığını bilmediğini açıkladı.

Genel merkezdeki dilekçeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in “Muhatabı biz değiliz” diyerek AKP Grup Yönetimi’ne gönderdiği öğrenildi. Ancak AKP grup başkanvekilleri de “Bizim görevimiz değil” diyerek dilekçeyi üç kat aşağıdaki TBMM Genel Evrak Müdürlüğü veya iki kat aşağıdaki Meclis Başkanlığı’na göndermedi.

İstifanın kişisel iradeyi yansıttığını belirten AKP yöneticileri, Bayraktar’ın dilekçesini doğrudan Meclis Başkanlığı’na göndermesi gerektiğini belirtiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre Bayraktar’ın istifası işleme alınırsa Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak ve kabul kararı çıkarsa TBMM üyeliği düşecek.

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