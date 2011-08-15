Erdoğan Bayraktar: Bize oy verenle vermeyen bir değil

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Oy verenleri de vermeyenleri de kucaklayacaksın. Oy verenlerle vermeyenler de bir değil tabii bunu bir kenara koymak lazım" diye konuştu.









Bakan Bayraktar, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar ile AKP'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla yapılan konferansa katıldı.



AKP'nin 10 yılık çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını, bugün güçlü bir devletin bulunduğunu söyledi.



Bakan Bayraktar, AKP'nin sıradan ve devlet eksenli bir parti olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



“AK Parti, milletin kurduğu, millet eksenli bir partidir. Milletin fikirlerini, düşüncelerini, taleplerini, devlet ekseninde oluşturmaya çalışan ve oluşturmaya çalışacak partidir. Bunun içindir ki millete kapıyı kapatan partilere millet de kapıyı kapattı... Artık dünya bir karar verirken Türkiye'ye sormak durumunda kalıyor. Daha iki gün önce ABD Başkanı Barack Obama, Başbakanımızı telefonla arayarak, 'Suriye ile ilgili ne yapalım' diye istişare etti. Bundan 15-20 sene önce durum neydi, bugün ne oldu. Bir ülkenin durumunu görmek için şöyle dışarıya çıkıp bakmak lazım. Şimdi dünya Türkiye'ye itibar ediyor. Tabi ki bunlar yeterli değil. Şu anda çok eksideyiz, eksiklerimiz var.”

Lüks ev almayın uyarısı



Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Bakan Bayraktar, Başbakan Erdoğan'ın, “bu dönemde lüks ev almayın” uyarısıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:



“Tabi tedbirli olmak, titiz olmak tasarruflu olmak güzel bir şey. İnsanların en önemli ihtiyacı evdir. Arkasından arabam olsun, yazlığım olsun, çocuğuma iyi bir eğitim vereyim gibi ihtiyaçları var. Başbakanımız da eğer ihtiyaçlarınız böyle sıralanıyorsa, 'hem ev hem arabaysa önce evinizi alın, kiradan kurtulursunuz' demiştir. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanıyım ama 11 yaşımdan beri konut işiyle uğraşıyoruz. Konutun alınıp, satılmasını, insanların yuva sahibi olmasını çok isteyen birisiyim. Bu bakımdan Sayın Başbakanımızın ifadesinden mutlu olduk, sevindik ve destekliyoruz.”

Oy verenle bermeyenler bir değil



Bakan Bayraktar, Cumhuriyetin 100’üncü yılını dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi olarak kutlamayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "AK Parti için gece gündüz 10 yıldır çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Zonguldak’ımızın 650 bin civarında nüfusu var.



Artık seçim oldu, Türk milleti bizi birinci parti yaptı. Oy verenleri de vermeyenleri de kucaklayacaksın. Oy verenlerle vermeyenler de bir değil tabii bunu bir kenara koymak lazım" diye konuştu. Bakan Bayraktar’a konuşmasının ardından devrek bastonu ve madenci heykeli hediye edildi. Bakan Bayraktar, daha sonra Ereğli’den ayrıldı.