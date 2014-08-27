Erdoğan Bayraktar: Başbakan diyor ki 'Emrullah Müslüman uşaktır yardımcı ol'

17 Aralık’ın ardından “Ne yaptıysam Başbakan Erdoğan’ın emriyle yaptım” diyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 4 bakanın yolsuzluk dosyalarındaki fezlekelerde 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan işadamı Emrullah Turanlı’yla ilgili yasal dinleme kaydı bulunuyor. Turanlı’yla görüşmesi dinlemeye katılan Bayraktar'ın işadamına hitaben, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Başbakanımız diyor Emrullah diyor Müslüman uşaktır diyor iyi uşaktır hayrı sever diyor yardımcı ol diyor” sözlerini aktarması dikkat çekiyor. Fezlekede yer alan ifadelere göre Turanlı, Bayraktar'ın sözlerine “Bakanım Allah sizden razı olsun” yanıtını veriyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Bayraktar konuşmanın devamında Turanlı’ya, “Ya neyse ya sen bu Okmeydanı Sigorta Hastanesi’ni mi almışsın ya bizim Ruhan’a onun yıkımını verebilir misin” diyor. Bakan Bayraktar’ın bu isteğine, işadamının yanıtı “Tabii bakanım ne demek emrin olur” oluyor. Konuşmanın devamında bu kez işadamı, bakandan “hayrına akçeli bir talepte” bulunuyor. Turanlı’nın, “Bakanım bir hayrına bu harcı tabii istedikleri kadar alıyorlar da sen nasıl emredersen öyle yapacağım zaten” şeklindeki indirim talebine Bakan Bayraktar, “Ha senden aşırı bir şey isterlerse öyle o zaman bize haber verirsin ona bakarız yasal çerçevede iniyorsa aşağıya indiririz bir bak şey yap” diye yanıt veriyor.

İşte fezlekedeki o konuşma:

Tarih: 2 Ekim 2013... Saat: 10.31. Telefonun bir ucunda Bayraktar, diğer ucunda Turanlı var. Görüşme 3 dakika 20 saniye sürüyor. Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekedeyer alan yasal dinleme kaydı şöyle:

Turanlı: Efendim bakanım.

Bayraktar: Alo.

E.T.: Efendim bakanım.

E.B.: Ha tamam senin tüm işlerine yardımcı oluyoruz biz.

E.T.: Allah razı olsun bakanım.

E.B.: Başbakanımız diyor Emrullah diyor Müslüman uşaktır diyor iyi uşaktır hayrı sever diyor yardımcı ol diyor.

E.T.: Bakanım Allah senden razı olsun bir fırsatın olduğunda bir gelip de bir derdimi anlatacağım sana.

E.B.: Ya neyse ya sen bu Okmeydanı Sigorta Hastanesi’ni mi almışsın ya bizim Ruhan’a onun yıkımını verebilir misin?

E.T.: Tabi bakanım ne demek emrin olur.

E.B.: Sağlam yap mukaveleni bilmem neyini onlarla iyi uşaktır yani inşaat mühendisidir yani sen şey yapma sağlam şeyini yap böyle teminat meminat yani belki para mara veremezler ama başka türlü kefil mefil teminat al.

E.T.: Bakanım bana teminat lazım değil sen bana dersen ver mesele yok.

E.B.: Ben ver diyorum.

E.T.: Tamam bakanım.

E.B.: Senin işlerinin bir kısmı halloldu bir kısmı oluyor yani problem yok seni harç yatırmak için çağıracaklar harç çıkıyor bazı yerlerde.

E.T.: Bakanım bir hayrına bu harcı tabii istedikleri kadar alıyorlar da sen nasıl emredersen öyle yapacağım zaten.

E.B.: Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz da tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır bu ya kentsel dönüşüm yapıyoruz Türkiye’de ekonomiyi canlandırıyoruz depremi dayanıksız şeyleri yıkıyoruz biz bir kuruşu inan bak bize samimi sana bana inan beni bir abi kabul et ibadet duygusu içinde çalışıyoruz bak Allah ...

E.T.: Bakanım ondan benim şüphem var mı böyle bir şey olabilir mi?

E.B.: Ha senden aşırı bir şey isterlerse öyle o zaman bize haber verirsin ona bakarız yasal çerçevede iniyorsa aşağıya indiririz bir

bak şey yap...

E.T.: Tamam bakayım sen kime talimat verirsen ben gideyim onunla...

E.B.: Seni ararlar bugün... Mutlaka ararlar seni.

E.T.: Tamam sayın bakanım.