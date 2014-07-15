Erdoğan Bayraktar 22 milyon dolarlık arazi aldı iddiası

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda adı rüşvet karşılığı imar değişikliği ile anılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, Bakanlığı döneminde İstanbul'da milyonlarca dolarlık arazi aldığı iddia edildi.

Yurt Gazetesi'nden Hakan Akpınar'ın haberine göre, Erdoğan Bayraktar, yolsuzluk ve rüşvet çarkı operasyonunun ardından ortaya çıkan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarını Başbakan'ın talimatıyla yapıldığını açıklamış ve hem milletvekilliğinden hemde bakanlıktan istifa etmişti.



İstifasının ardından, “Başbakan’ın da istifa etmesi gerekir” demişti. Bayraktar, yaşanan gelişmelerin ardından daha sonra özür dilemişti.

Koşuyolu'nda 9 bin 642 metrekare arazi aldı

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Bayraktar'ın, bakanlığı döneminde İstanbul'un en nezih ve yeşil semtlerinden birisi olan Koşuyolu'nda emsal oranı 1,50 olarak ifade edilen '1222 ada, 26 parsel'de bulunan 9 bin 642 metrekarelik arsayı 2013 Ekim'inde 22 milyon dolara aldı. Emin Bey Sokak'ta bulunan arsaya ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan notları, yaşanan yolsuzluk skandallarının ardından 15 Mayıs 2014 günü ancak yayınlanabildi.



Yayınlanan plan notları üzerine her ne kadar, “Bu imar durumu ile ilgili olarak yalnız proje tanzim ettirilebilir. İnşaat yaptırılamaz” notu düşülse de arsa üzerindeki icra ve ipotekler, satış işlemlerinin ardından jet hızla kaldırılarak inşaat çalışmaları başlatıldı.

Ofisine 100 metre mesafede

Bayraktar İnşaat'a ait bölgede bir de Genel Müdürlük ofisi bulunuyor. Alınan arazi ile inşaat şirketine ait bina arasındaki mesafe ise sadece 100 metre. Arsaya ait satış işlemlerinin ortaya çıkması ile birlikte bölgede kent yağmasına karşı direnen “Koşuyolu Dayanışma Grubu” da olayı kent yağması adı altında kendi gündemlerine aldı.



Projede '1,50' olarak ifade edilen emsal oranının arttırılmaması için geçtiğimiz aylarda kamuoyu baskısı oluşturan grup arasa üzeride ki inşaat faaliyetlerinin büyütülmesine de engel oldu.