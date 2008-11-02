Erdoğan: Bayrağa karşı çıkan gitsin

Başbakan Erdoğan: Tek millet' dedik. 'Tek bayrak' dedik. 'Tek vatan' dedik. 'Tek devlet' dedik. Buna kim karşı çıkabilir yahu? Buna karşı çıkabilenin bu ülkede yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin.



Erdoğan, Hakkâri'de AKP Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.



AKP'nin 3 kırmızı çizgisi bulunduğunu, etnik, bölgesel ve dinsel ayrımcılığa karşı olduklarını belirten Erdoğan, hiçbir vatandaşın bir diğerinden ayrı tutulamayacağını ifade etti. Erdoğan, "O, Kürt ise (Kürdüm) diyebilir. Zaza ise (Zazayım) diyebilir. Ama bizi birbirine bağlayan bir başka üst bağ var. Nedir o? Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız" diye konuştu.



‘Tek Bayrak’a karşı çıkanın bu ülkede yeri yok



Bunu hazmedemeyen terör örgütü olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar bunu hazmedemiyorlar. Biz ne dedik? 'tek millet' dedik. Ne dedik? 'Tek bayrak' dedik. Ne dedik? 'Tek vatan' dedik? Ne dedik? 'Tek devlet' dedik. Buna kim karşı çıkabilir yahu? Buna karşı çıkabilenin bu ülkede yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin. Bundan daha normal şey ne olabilir. Yani dünyanın neresine gidersen git, her ülkede bu böyledir. Başka türlü olamaz. Türkü ile Lazı ile Çerkezi ile Gürcüsü ile Abazası ile biriz, beraberiz. Niçin? Çünkü biz öyle bir medeniyetten geliyoruz ki yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bizim anlayışımız bu.



İstanbul, neyi görüyorsa burası da (Hakkâri) aynı şeyi görecek. Eğitim'de de adalette de emniyette de toplu konutta da ulaşımda da görecek. Onun için bu adımlar atılıyor.



‘İnşallah Hakkâri pisliklerden kurtulur’



Hakkâri'yi bir kasaba görünümünden kurtarmak için sadece merkezi yönetimin yaptıklarının yetmeyeceğini belirten Erdoğan, "Diyorum ki aynı zamanda yerel yönetimlerin de yapması gerekenler var" dedi.



İstanbul'un 4.5 yıl belediye başkanlığını yaptığını anımsatan Erdoğan, kendi yönetiminden önce hava kirliğinin bulunduğunu, çöp dağlarından geçilmediğini, suyun bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı işte, bunlar gibi belediyecilik yapıyorlardı. O da sosyal demokrat olan bir belediyeydi. Yani bugünkü CHP'nin o günkü durumuydu.

Onlardan aldık belediyeyi. Ama bizim dönemimizde ne hava kirliliği, ne çöp kaldı, ne susuzluk kaldı. Ve temelleri öyle attık. O günden bugüne İstanbul sıkıntı yaşamadı, yaşamıyor. AK belediyecilikte bu tür sıkıntılar yok, susuzluk yok, şehir içi yollar gayet güzel.

İnşallah Hakkâri, 29 Mart 2009'da da bu imtihanı, bu sınavı başarıyla verir de şu pisliklerden kurtulur."



‘Yerel yönetim değişsin Hakkâri sıçrasın’



Hele hele bir de burada yerel yönetim anlayışı değişsin, inanın Hakkâri sıçramasını yapacaktır.

İnşallah 2 yıl içinde, Van-Hakkâri yolunu, duble yol olarak bitiriyoruz. 2009'da Yüksekova'da inşallah havaalanının temelini atıyoruz ve başlatıyoruz. Böylece Hakkâri'nin hem havaalanına kavuşması hem de Van ile arasındaki bu yolun çok daha huzurlu ve güvenli hale gelmesi, Hakkâri halkının burada modern bir yaşam koşuluna ulaşmasını sağlayacak, üretimine, istihdamına, sanayisine inşallah bunlar katkıda bulunacak."



‘Terör örgütüne inat’



Erdoğan, teröre inat yatırımları devam ettireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okullar da yapacağız, hastanelerde sıkıntılarımız varsa bunları da yapacağız, yollarımızı yapacağız, köylere, mezralara kadar yollarımızı yapıyoruz, suyumuzu getiriyoruz. Çünkü suyu olmayan, yolu olmayan medeniyetten söz edemez, yol, su medeniyettir. 'Durmak yok yola devam' diyoruz, devam de edeceğiz.

Bugün 81 ilin 80'inde AKP milletvekili çıkarabiliyorsa, halkımızı sevdiğimiz için, halkımız da bizi sevdiği için. Olay bu."

