Erdoğan, Baykal'ın teklifini kabul etmedi

Yeni Yasama Yılı'nın açılışı nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilerle sohbet eden Başbakan Erdoğan, CHP Genel başkanı Deniz Baykal’ın televizyonda tartışma çağrısına cevap verdi





“Atışmalarla değil yaptığımız işlerle gündemde olacağız” diyen Erdoğan, “Zaten kendileri de mal beyanlarını internet sitelerinde şeffaf olarak ortaya çıkardıkları zaman, halkımız gerçeğin ne olduğunu görecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Biz 3Y ile mücadele ediyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele ediyoruz. Mücadelemiz neticesinde Türkiye uluslararası saydamlık kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda 77’den 56. sıraya yükselmiştir” dedi.

Erdoğan mecliste oluşturulması düşünülen uzlaşma komisyonlarına CHP'nin üye vermemesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Meclis başkanın çağrısı var bu konuda. Biz konu hakkında kurulan uzlaşma komisyonuna isimleri bildirdik ama CHP uzlaşma komisyonuna isim bildirmedi. Biz arkadaşlarımızın ismini verdik, ne sonuç çıkar onu göreceğiz. Bu durum onların ne denli uzlaşmadan yana olduğunu ortaya koymuştur”.

Erdoğan dokunulmazlıklar hakkında ise “Siyaseti yozlaştırmayı hedefleyen kesimlere güç veren dokunulmazlığa karşıyız” şeklinde konuştu.