Erdoğan-Baykal görüşmesi çıkmazda

Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Baykal “Açılım” görüşmesinde “kamera” konusunda anlaşamadı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, dün Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Ben Sayın Baykal’a gideceğim de yani böyle elimde veya elinde kameralarla birilerinin oraya gelmesi diye bir düşüncem yok. Kendileri böyle kabul ederlerse eyvallah” diye konuştu.



Erdoğan’ın konuya ilişkin sözleri şöyle:



“ Böyle bir şeye de müsaade etmemiz mümkün değil. Yani ben kendilerine arzu ettiği şekilde özel kalemimle gerekli cevabı bugün (dün) verdiririm. Kendileri eğer bu şekilde kabul ederlerse, eyvallah. Kamerasız. Ben medya üzerinden Sayın Baykal’a cevap vermeyeceğim. Onun için kendim görüşmeyi arzu ettim, ama kendileri böyle bir görüşmeyi arzu etmediklerini yazılı açıklamayla bildirmişler. Dolayısıyla özel kalemim özel kalemlerini arar, durumu vereceğim talimat istikametinde bildirir, o şekilde kabul ederlerse görüşmeyi gerçekleştiririz. İşin usulünü kabul ederse görüşeceğim. Sadece kamerasız değil, bir şeyler daha var.”



Baykal: Erdoğan işi kapalı kapılar arkasına götürme eğiliminde



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise, Başbakan Erdoğan’ın “bu işi kapalı kapılar arkasında götürme eğiliminde” olduğunu öne sürdü. “ Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Baykal ise konuyu şu sözlerle noktaladı:



"Başbakan’ın bu konuşmayı şeffaf şartlarda, kamuoyunun öğrenebileceği şekilde, günü geldiğinde öğrenebileceği şekilde gerçekleştirmeye hazır olmadığı anlaşılıyor. O işini sisli, dumanlı, kapalı kapılar altında götürme tercihi içinde. Buna bizim katkı vermemiz mümkün değil.



Bizden ‘gizli bilgiler vereceğim, devletin bu konudaki bilgilerini sizinle paylaşacağım’ diye randevu istemedi. Ben de ona göre cevabımı verdim. Başbakan’ın bize bir devlet sırrını bildirme ihtiyacı var da onu bizimle konuşma gereğini duyuyorsa bu ayrı bir konudur. Biz görüşmeye hazırız.

Biz şeffaf görüşmeye açığız. Başbakan eğer politikasını bizimle müzakere etmeyi, halkın öğrenebileceği, şimdi demiyorum günü geldiğinde öğrenebileceği şartlar içinde bizimle bu konuyu görüşmeye hazır ise bunu her an gerçekleştirebiliriz."