-ERDOĞAN BAYBURT'TAN 'BİSMİLLAH' DEDİ BAYBURT (A.A)- 22.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bayburt'un ikinci milletvekili de, açık açık söylüyorum, tüm kalbimle söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan'dır... Her meselenizin takipçisi benim, her işinizin sahibi benim. Sizin derdiniz, benim derdimdir'' dedi. Erdoğan, 12 Haziran'da yapılacak genel seçim kampanyasının seçim startını Bayburt'tan verdi. AK Parti'nin ilk mitinginde Bayburtlulara seslenen Erdoğan, ''Bugün, bu mübarek Cuma gününde, kutlu yolculuğumuzun üçüncü safhasına, 12 Haziran'la başlayacak ustalık dönemine Bayburt'tan Bismillah diyoruz'' dedi. 12 Haziran seçimlerinin ilk mitingini, ilk buluşmasını ve ilk kucaklaşmasını Bayburt'tan başlattıklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, Bayburt'tan tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya, ''Türkiye hazır; hedef 2023... Bayburt hazır; hedef 2023... İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. İstikrar sürsün, Bayburt büyüsün'' diye haykırdıklarını söyledi. Büyük yürüyüşe Bayburt'tan başlamanın, Bayburt'tan ''Bismillah'' demelerinin bir sebebi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bayburt, Duduzar dağında yatan Abdulvahap Gazi'nin şehri. Bayburt, Dede Korkut'ların, İrşadi Baba'ların, Bayburt'lu Zihni'lerin, Hicranilerin, Dede Paşa'ların şehri. Bayburt, işte şurada, yanı başımızda yatan Şehit Osman'ın şehri. Bayburt, KOP Dağı kadar yiğit, Aslan Dağı kadar güzel, Çoruh nehri kadar coşkun bir şehir. Ama biz gelene kadar ne yaptılar biliyor musunuz? Bayburt'tan sürekli götürdüler... Bayburt'tan yatırımları götürdüler, Bayburt'tan gençleri götürdüler, Bayburt'un umudunu, geleceğini, enerjisini götürdüler... En son da geldiler, Bayburt'tan, Bayburt'un ikinci milletvekilini götürdüler. Bütün itirazlarımıza, bütün uyarılarımıza rağmen, Bayburt'u Türkiye'nin tek milletvekili bulunan tek şehri haline getirdiler. İşte bunun için Bayburt'tayız. İşte bunun için Bayburt'tan Bismillah diyoruz. Kim götürdü Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsunuz değil mi? Milletin yanında olduğunu söyleyen CHP. Hiç üzülmeyin, endişelenmeyin, mahzun olmayın. Bayburt'un bir değil, iki milletvekili var. Onlardan biri, inşallah, sizin desteğinizle, sizin teveccühünüzle Bünyamin Özbek kardeşim. Diğeri de, Bayburt'un ikinci milletvekili de, açık açık söylüyorum, tüm kalbimle söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan'dır... Her meselenizin takipçisi benim, her işinizin sahibi benim. Sizin derdiniz, bu kardeşinizin derdi. Sizin hüznünüz benim hüznüm, sizin sevinciniz benim sevincimdir. Bundan hiç şüpheniz, hiç endişeniz olmasın. Bayburt mahzun olmasın, Bayburt mağdur olmayacak, ustalık döneminin ürünleriyle zenginleşecek. Bayburt hiçbir hizmetten, hiçbir eserden mahrum olmayacak.'' -''BAYBURT BAYBURT OLALI BÖYLE HİZMET GÖRMEDİ''- 8,5 yıldır Bayburt'a yaptıklarının, yapacaklarının da teminatı olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, 8,5 yıldır AK Parti iktidarında Bayburt'a kazandırılan hizmetlerin, yapılacakların da garantisi olduğunu dile getirdi. Bayburtluların, önceki iktidarlar döneminde her zaman, ''ört ki ölem'' dediklerini kaydeden Erdoğan, AK Parti iktidarı öncesinde ''Bayburt Bayburt olalı gardaşım böyle zulüm görmedi'' denildiğini ifade etti. Şu an, AK Parti iktidarlarındaysa, ''Bayburt Bayburt olalı böyle hizmet görmedi'' denildiğini belirten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Allah'ın izniyle, sizin hayır dualarınızla hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bizim tek bir gayemiz var: O da sizin sevginize mazhar olabilmek. Şu Şingah, 'Allah sizden razı olsun' desin, bu bize yeter. Şu Kaleardı, Tuzcuzade, Şeyh Hayran, Zahip, Veysel, Suçıkan, Allah sizden razı olsun, 'çok heyir göresen' desin, bu bize yeter. Bayburtlu gardaşım, ehramı içinde Bayburtlu annem, bize, 'anan gurban, sen gurban' desin, bu bize ziyadesiyle yeter... 8,5 yıldır bu gayeyle, bu hedefle, böyle bir aşkla ve sevdayla çalışıyoruz. Benim Bayburt'a gelişim yeni değil. Ta 70'li yıllardan beri gelip gittiğim yer Bayburt. Bayburt gelişiyor, değişiyor. Bugün 36 eserin ortak açılışını yaptık. Daha öncekiler yaptılar mı? 8,5 yıldır, 780 bin kilometrekareye, 74 milyon insanımıza, tüm Türkiye'ye hizmet götürüyor, yatırım götürüyor, eser kazandırıyoruz. 3 Kasım'da sizin oylarınızla çıraklık dönemine başladık. 22 Temmuz'da kalfalık dönemini başlattık. İşte şimdi, 12 Haziran'da, Allah'ın izniyle, sizin oylarınızla ustalık dönemini başlatıyoruz. Başladıklarımızı tamamlamak, yeni eserler inşa etmek, Türkiye'yi 2023'e ulaştırmak için 12 Haziran'da 'vira Bismillah' diyoruz.'' Başbakan Erdoğan, ''Size gelip 'senin cebinde 25 bin dolar var mı' diyecekler. Yahu biz ekonomik büyümeyi konuşuyoruz. Herkesin cebine böyle bir rakamı dünyanın neresinde, kim koyuyor? Bu ülkede iktidar olduğunuz dönemlerde bu ülkeyi siz 25 kuruşa, 5 cente muhtaç ettiniz ey CHP. Yağ kuyruklarında, gazyağı kuyruklarında az mı durduk? O zaman iktidarda CHP vardı. Bakanlar Kurulunda paltoyla toplantı yaparlardı. Çünkü kaloriferler yanmıyordu'' dedi.