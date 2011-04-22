-ERDOĞAN BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERE SESLENDİ BAYBURT (A.A) - 22.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İnanıyorum ki sizin birliğiniz, sizin beraberliğiniz, sizin demokrasi noktasındaki yaklaşımınız, özellikle fikir ve düşünce noktasında, kalemden başka, bilgisayar tuşlarından başka hiçbir şey tanımamanız en büyük zenginliğiniz olacaktır. Bayburt Üniversitesi ve diğer tüm üniversitelere, ilim dünyamıza da bu yakışır'' dedi. Başbakan Erdoğan, 36 eserin toplu açılışı dolayısıyla Bayburt Üniversitesinde düzenlenen törene katıldı. ''12 Haziran seçimlerinin ilk mitingini Bayburt'ta yapmak, Bayburt'tan alacağımız feyz ve moralle bütün Türkiye'yi kucaklamak için bugün buradayız. Bugün burada, toplam yatırım bedeli yaklaşık 195 milyon lirayı bulan tam 36 eserin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz'' diyen Erdoğan, eğitimden ulaşıma, spordan toplu konuta kadar her alanda 36 farklı hizmetin açılışının yapılacağını söyledi. Geçmişte temel atması ayrı, açılışı ayrı törenlerle yapılan işleri, AK Parti iktidarının sadece açılış olarak ve toplu şekilde gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, bugünkü açılış töreniyle 10 milyon liralık bir yatırım olan Bayburt Merkez İçme Suyu Tesisi'nin, 47 milyon liralık bir eser olan Bayburt Hidroelektrik Santrali'nin ve 54 kilometre duble yolun açılışını yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, bu yollar sayesinde Bayburt-Gümüşhane, Bayburt-Erzurum, Bayburt-Aydıntepe ve Bayburt-Erzincan arasındaki ulaşımın çok daha kolay hale geldiğini dile getirdi. Bayburt Üniversitesinin AK Parti iktidarı döneminde açıldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bugün de Bayburt Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Rektörlük Binası, Gıda Mühendisliği Laboratuvarı'nın açılışlarının yapıldığını söyledi. Böylece, Bayburt Üniversitesinin fiziki altyapısının önemli ölçüde oluştuğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Aydıntepe'de bir Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonu var. Temeli 1996 yılında atılmış. Biz 8 milyon liralık harcamayla bunu da tamamladık ve bugün açılışını yapıyoruz. Bugünkü eğitim yatırımı açılışlarımız arasında Bayburt Fen Lisesi, Sebahattin Bozo Lisesi, Demirözü Mustafa Köseoğlu Lisesi ve Pansiyonu, Bayburt Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Arpalı İlköğretim Okulu, Şair Celali İlköğretim Okulu, Demirözü Anaokulu da var. Ayrıca, Bayburt Fen Lisesi 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu, Anadolu Lisesi 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu ile 250 kişilik öğrenci yurdunu da Bayburtumuza kazandırmış bulunuyoruz. Çocuklarımızın spor yapmaları için de pek çok tesis inşa ettik. Bayburt Fen Lisesi Spor Salonu, Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlköğretim Okulu Spor Salonu, Bahir Necati Sorgüç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Spor Salonu'nu bugün hizmete açıyoruz. Ayrıca, Merkez Spor Kompleksi ve Çim Sahası, Demirözü Kapalı Spor Salonu, Polis Meslek Yüksek Okulu Atış Poligonu ve Spor Salonu da bugünkü açılışlarımız arasında yer alıyor. Yapımı tamamlanarak hizmete girmiş olan terminal binasının resmi açılışını da bu vesileyle yapıyoruz. Bunun yanında yine Belediyemizin Katı Atık Depolama Tesisi'ni açıyoruz.'' Erdoğan, Bayburt'un da doğalgaz kullanan iller arasına girdiğini ifade ederek, bugün doğalgaz tesislerinin de açılışı yaptıklarını ifade etti. -''İLİM KENDİN BİLMEKTİR...''- Bayburt Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 3 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Erdoğan, üniversitedeki birlik ve beraberliğin kendisi için en önemli huzur vesilesi olduğunu söyledi. Öğrencilere seslenen Başbakan Erdoğan, ''Allah bu kardeşliğinizi, dayanışmanızı daim kılsın diyorum. İnanıyorum ki sizin birliğiniz, sizin beraberliğiniz, sizin demokrasi noktasındaki yaklaşımınız, özellikle fikir ve düşünce noktasında, kalemden başka, bilgisayar tuşlarından başka hiçbir şey tanımamanız en büyük zenginliğiniz olacaktır. Bayburt Üniversitesi ve diğer tüm üniversitelere, ilim dünyamıza da bu yakışır. Onun için biz şunu söyleyeceğiz Yunus gibi, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen, ya nice okumaktır?' Biz böyle yürüyeceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile kurdele keserek, hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.