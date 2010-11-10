-ERDOĞAN: BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA SEÇİM SONRASI ÇOK ÖNEMLİ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bütün bu konularla (başörtüsü) ilgili olarak özellikle milletvekili seçimlerinin sonrasını ben çok önemsiyorum. Yeni anayasayı çok önemsiyorum. Ve bu yeni anayasa ile birlikte aslında bu tür soru işaretlerinin netliğe kavuşacağı düşüncesindeyim ve biz halkımızla bütünleşmek suretiyle inşallah bu soruları netliğe kavuşturmanın da mücadelesini vereceğiz'' dedi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Güney Kore ve Bangladeş ziyaretleri öncesinde yaptığı açıklamanın ardından soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Siz yükseköğretimdeki başörtüsü sorunu ile ilgili adımı ve seçim sonrası yapılacak Anayasa değişikliklerini işaret etmiştiniz ama tartışma özellikle ilkokul boyutu çerçevesinde devam ediyor. Geçen gün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün bir açıklaması oldu. İlkokula türbanla girenlerle ilgili bunun doğru olmadığını söyledi. İlkokuldaki bir öğrencinin buna karar veremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı da bunu destekler açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı da mevzuatta böyle bir düzenlemenin olmadığına dikkat çekmişti. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum?'' şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Bütün bu konularla ilgili olarak özellikle milletvekili seçimlerinin sonrasını ben çok önemsiyorum. Yeni anayasayı çok önemsiyorum. Ve bu yeni anayasa ile birlikte aslında bu tür soru işaretlerinin netliğe kavuşacağı düşüncesindeyim ve biz halkımızla bütünleşmek suretiyle inşallah bu soruları netliğe kavuşturmanın da mücadelesini vereceğiz. Ben Özgürlüklerin tanımı noktasında bireysel açıklama yapma noktasında değilim. Çünkü, özgürlüklere olan inancım çok farklı. Bunu da karar mercinde olan özellikle yargı kesimiyle paylaşmanın ne kadar zor olduğunu geçmişte de maalesef gördük. Onun için bu süreç inanıyorum ki milletvekili seçimlerinden sonra... Çünkü, ben bu konuda daha önce konuşmayacağımı söyledim. Yeni anayasayı hazırlayacağız ve Meclis'te isteriz ki en geniş manada mutabakatla bunu çıkaralım. En geniş mutabakatla da bunu çıkardığımız takdirde artık zaten bu tür açıklamalarda da yer kalmayacaktır.'' -BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMASI- ''Borçların yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalar ne aşamada?'' sorusunda da Erdoğan, ''Hedefimiz arife günü en geç bunu açıklamak, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak. KKDF ile ilgili konu ise bildiğiniz gibi o yüzde 15 idi bunu 15'den 10'a indirmiştik. Tabii bu faizdeki yeni gelişmeler sebebiyle de bunu tekrar 10'dan 15'e çıkardık. Aslında bu son gelişmeler noktasındaki mali disiplin ve mevcut dünyadaki finansal krizi de değerlendirmeye almak suretiyle attığımız bir adımdır ama şartlar daha farklı, olumlu bir şekilde gelişmesi halinde bunu yeniden ele almamız da mümkündür'' yanıtını verdi. -EKONOMİK PROGRAMDAN TAVİZ YOK- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik ve mali krizle mücadele stratejisini orta vadeli 3 yıllık programlar şeklinde güncellediklerini ve bunu da uygulamaya koyduklarını belirterek, ''Belirlediğimiz bu milli hedeflerin G-20'nin öncelikleriyle de örtüşmesi ekonomik programımızın ve orta vadeli hedeflerimizin ne denli tutarlı olduğunun en açık göstergesidir. Şu ana kadar bundan taviz vermedik, bundan sonra da taviz vermeyi asla düşürmüyoruz'' dedi. -GÜNEY KORE VE BANGLADEŞ ZİYARETİ- Başbakan Erdoğan, Bangladeş'i yapacağı ziyaret kapsamında Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Zillur Rahman, Başbakan Şeyh Hasina, Dışişleri Bakanı Dipu Moni ve anamuhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Halide Ziya ile de görüşeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenecek öğle yemeğinde iş dünyası temsilcileriyle de biraraya geleceğini söyledi. Erdoğan, ''Tarihi ve kültürel bağlara ve sorunsuz ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş Bangladeş ile ilişkilerimizin daha da gelişmesi arzumuzdur. Güney Kore ve Bangladeş'teki temaslarımda ikili ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirerek başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere her alanda işbirliğimizin artması temennimizdir. Bu vesileyle bazı bölgesel ve uluslararası konuları da ele alacağız'' diye konuştu.