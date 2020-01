Erdoğan: Başkanlık sistemine geçmeyince olmuyor, hükümet kendi tasarrufunu kullanmış!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin tepkisine yol açan üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti'ne karşı olduğu beyanı sonrası, “kendisinden habersiz böyle bir heyetin oluştulmasının söz konusu olamayacağı” iddiasına ilişkin olarak, “Bakın. Hükümetle Cumhurbaşkanı her an her konuyu görüşüyor diye bir şey yok. Yani olaya böyle abartılı yaklaşım doğru değil. O dediğiniz başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman olabilir. Başkanlık sistemine geçmeden olmuyor. Orada kendi tasarruflarını kullanmışlar” dedi. “Hayırlı olsun, demek düşer bana” diyen Erdoğan,” Ama ben de, bu durumdan rahatsız olduğumu söyleme hakkına da sahibim. Bunu söyledim” ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Arınç ne demişti? Arınç, "ülkeyi hükümetin yönettiğini, sorumluluğun hükümette olduğunu ve İzleme Heyeti'nde kararlı olduklarını" açıkladı. Erdoğan'ın, "Gazetelerden okuyorum" dediği İzleme Heyeti'nden haberdar olduğunu duyuran Arınç, Erdoğan'ın "sadece son olayda değil, daha önceki birkaç olayda da kamuoyu önünde hükümeti eleştirir noktaya gelmesinin, hissi konuşmalarının kendisini ve hükümeti yıprattığını" vurguladı. Arınç 'Ben bundan hoşlanmadım, bu hoşuma gitmedi, bunu soğuk karşıladım veya sıcak karşıladım' beyanları kendi hissi beyanlarıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu'nun "Dolmabahçe’yi doğru bulmadım" başlığıyla yayımlanan (22 Mart 2015) yazısındaki bazı bölümler şöyle: