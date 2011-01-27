-ERDOĞAN: ''BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞILMALI'' ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben bu konuyla (başkanlık sistemi konusu) ilgili açıklamamı çok öncelerinde yaptım. Bence demokratik parlamenter sistem içerisinde halk tartışmalı'' dedi. Erdoğan, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışı için geldiği Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 50 üniversitenin öğrenci konseyi başkanlarıyla bir araya geldi. Başbakan Erdoğan, Gençlik Merkezi'ndeki toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Erzurum'a yağan karın istenilen seviyede olup, olmadığını sorması üzerine Başbakan Erdoğan; ''Şu an da yetkili, etkili arkadaşlarımızın ifadesine göre tam istediğimiz kadar yağdı'' dedi Erdoğan, bir gazetecinin ''Birilerini davet ettiniz. (Gelin karı görün) diye. Davetinize cevap geldi mi? Gelecekler mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Niye birileri diyorsunuz. Bilmiyorum ben onu. 'Muhalefet partisi Genel Başkanı'nın özellikle 27'sinde Erzurum'da olmasını isterim' dedim. Gelsin orada o coşkuyu, heyecanı görsün. 'Ne kadar bereketli, ne kadar bereketsiz o gün çok daha iyi anlayacak' dedim. Bekliyoruz akşam 19.00'da burada olursa, bereketlisini de, bereketsizini de görecek.'' -BAŞKANLIK SİSTEMİ- Başbakan Erdoğan başka bir gazetecinin, ''Başkanlık sistemi ile ilgili bir açıklamanız olacak mı? Sayın Gül; (Çekincelerim var) dedi. Meclis Başkanı da onu destekledi'' sorusuna karşılık da şu cevabı verdi: ''Değerli arkadaşlar ben bu konuyla ilgili açıklamamı çok öncelerinde yaptım. Bence demokratik parlamenter sistem içerisinde halk tartışmalı, tartışılmalı. Benim halkım başkanlık sistemi nedir, bunu bilmeli. Eğer bugün Amerika bunu uyguluyorsa, nedir, nasıl bir şeydir? Dünyanın çeşitli ülkelerinde yarı başkanlık sistemi var. Nedir, ne değildir? Şimdi tabi değişik yaklaşımlar filan var. Bunlar olabilir. Ama bunun milletin tartışmasından kaçmak, çekinmek bu demokratlığa terstir. Bunu da özellikle ifade etmem lazım.''