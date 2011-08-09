-ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA EKONOMİ TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Değerlendirme toplantısında hem küresel konjonktürü hem de Türkiye'deki ekonomik konjonktürü ele alacağız. İleriye doğru politika tedbirlerimizi gözden geçireceğiz'' dedi. Babacan, AK Parti Genel Merkezindeki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek ekonomiyi değerlendirme toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, şunları söyledi: ''Değerlendirme toplantısında hem küresel konjonktürü hem de Türkiye'deki ekonomik konjonktürü ele alacağız. İleriye doğru politika tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz bir süredir Ekonomi Koordinasyon Kurulumuzdan, Finansal İstikrar Komitemizden orta vadeli programla ilgili ayrı çalışma gruplarımız var. O gruplarla ilgili yaptığımız çalışmaların kısa bir özetini bugün sayın Başbakanımızın başkanlığında değerlendireceğiz. Toplantı sonrasında belki bir yazılı açıklama olabilir, o sayın Başbakanımızın takdiri. Toplantı öncesinde fazla bir şey söylemeyi doğru görmüyorum''. Babacan, ''Türkiye'ye yönelik bir risk görüyor musunuz?'' sorusuna da ''Toplantı sonrasına belki yazılı bir açıklama gelebilir'' karşılığını verdi.