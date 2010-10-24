-ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA AFET TOPLANTISI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Afet ve Acil Durumlarla İlgili Değerlendirme Toplantısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'nde başlayan toplantıya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili bürokratlar katılıyor.