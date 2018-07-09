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Politika

Erdoğan: Başkan diyebilirsiniz

"Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde, inşallah bundan sonrası daha güzel olur"

09 Temmuz 2018 21:07

TBMM’de yemin ederek göreve yeniden başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra kendisine ‘Başkan’ olarak hitap edilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk açıklaması "Hayırlı uğurlu olsun" oldu. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi.

Gazetecilerin,  "Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusunu da, "Başkan diyebilirsiniz" diye cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi. 

Erdoğan’ın Meclis’te yemin etmesinin ardından Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu. 

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