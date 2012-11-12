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Erdoğan: Başımın eğik olması hüznümden

Başbakan Erdoğan, 'Teröre karşı usanmadan mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu mücadelede kazalar da olabiliyor. Pervari'de kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı' dedi

12 Kasım 2012 14:50

Diyarbakır’daki şehit cenazesinde başının eğik olduğu fotoğrafla ilgili yapılan yorumlara tepki gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Başımızın öne eğik olması korktuğumuz, çekindiğimiz için değil, o andaki hüznümüz sebebiyledir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendi adını taşıyan üniversiteden fahri doktora aldı.

Törende konuşma yapan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

“Başımızın öne eğik olmasına başköşelere çekenlere sesleniyorum. Başımızın öne eğik olması Başımızın öne eğik olmasını abartılı bir şekilde baş köşelere çekenlere sesleniyorum, başımızın öne eğik olması birilerinden çekindiğimiz, korktuğumuz için değil o andaki hüznümüz sebebiyledir.

Ama sizler bunu ayırt edemeyecek kadar maalesef farklı atmosferin içinde ve buradan bile bir şeyler beklemenin gayreti içerisindesiniz. Milletimiz, kimin başı öne eğik olduğu zaman ne anlatmak istediğini çok iyi bilir. Biz başımızın nerede dik olduğunu göstermiş bir kadro hareketinin öncüleriyiz.

Yılmadan, usanmadan teröre karşı mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Pervari’deki kazayla ilgili olarak aynı sonuçları yaşamamak için önlemler alıyoruz. Helikopter kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.”

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