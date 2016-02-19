Erdoğan, Başdanışmanının "İncirlik Üssü Amerika'ya kapatılabilir" sözlerini yalanladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Recep Malkoç'un İncirlik Üssü’nün Amerikan uçaklarına kapatılabileceğine ilişkin sözlerini yalanlayarak “O açıklamayı yapması doğru değil yanlıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Malkoç'un sözlerini yalanladı. Erdoğan, Şeref Malkoç için "O açıklamayı yapması doğru değil yanlıştır. Bu açıklamayı yapacak yer bellidir. Bu hükümetin yetkisinde olan bir durum. Kendisi hukukçu kimliğiyle konuşmuştur" dedi.
Recep Malkoç, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, "İslam coğrafyasını ve Osmanlı'yı parçalamayı hedefleyen Birinci Dünya Savaşı'nın aslında hâlâ devam ediyor. Sıradaki aşama ise Kürtler'i bölüp parçalamak. Ondan sonra belki Türkiye'yi de bölüp parçalamak isteyeceklerdir. Bunun içerisinde Rusya var, İran var, maalesef dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler de var" diye konuşmuştu.
Malkoç, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD'ye karşı alınabilecek önlemler kapsamında İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarına kapatılmasının söz konusu olabileceğini söylemişti. Malkoç sözlerini şöyle devam ettirmişti: “Bize dost olması gerekenler düşmanlık yapıyorsa onun tedbiri alınır. Sadece Amerika değil, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kimse gereken tedbir alınır. Bunu İncirlik ile sınırlı tutmamak gerekir. Türkiye'nin imkânları çok geniş. ABD Suriye'de Türkiye aleyhine Rusya ile birlikte hareket ediyor. Bunun izahı var mı? Yüzleri kararacak, kızaracaktır. Türkiye haklıdır ve bu haklılığını dünyadaki her platformda anlatacaktır"