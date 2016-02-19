Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: İncirlik Hava Üssü ABD’ye kapatılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen ABD uçaklarına İncirlik Hava Üssü'nün kapatılabileceğini söyledi.
Bugün'den Aslıhan Karataş'ın haberine göre, Malkoç, "İslam coğrafyasını ve Osmanlı'yı parçalamayı hedefleyen Birinci Dünya Savaşı'nın aslında hâlâ devam ediyor. Sıradaki aşamanın ise Kürtler'i bölüp parçalamak" dedi. Malkoç, “Ondan sonra belki Türkiye'yi de bölüp parçalamak isteyeceklerdir. Bunun içerisinde Rusya var, İran var, maalesef dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler de var" diye konuştu. Malkoç, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD'ye karşı alınabilecek önlemler kapsamında İncirlik Üssü'nün Amerikan uçaklarına kapatılmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Başdanışman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize dost olması gerekenler düşmanlık yapıyorsa onun tedbiri alınır. Sadece Amerika değil, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kimse gereken tedbir alınır. Bunu İncirlik ile sınırlı tutmamak gerekir. Türkiye'nin imkânları çok geniş. ABD Suriye'de Türkiye aleyhine Rusya ile birlikte hareket ediyor. Bunun izahı var mı? Yüzleri kararacak, kızaracaktır. Türkiye haklıdır ve bu haklılığını dünyadaki her platformda anlatacaktır" ifadesini kullandı.
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