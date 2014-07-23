'Erdoğan, Başbakanlık için Davutoğlu'nu işaret ediyor'

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in iddiasına göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde boşta kalan başbakanlık ve parti genel başkanlığı koltuğuna Ahmet Davutoğlu oturacak. Zeyrek, "AK Parti’nin yeni yönetiminin başarısızlık göstermesi halinde Abdullah Gül'den 2015’te partinin başına geçmesinin istenebileceğini" ileri sürdü.

Zeyrek’in, Erdoğan’ın verdiği ipuçları ve teknik ve siyasi şartları değerlendirerek yaptığı ve Hürriyet'te yayımlanan (23 Temmuz 2014) "Erdoğan Davutoğlu'nu işaret etti" başlıklı analizi şöyle:

Başbakan Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı seçimi bitene kadar parti içinde konuşulmasını istemiyor ama kendi açıklamalarındaki işaretler AK Parti kulislerinde, ‘Başbakan’ın aklındaki başbakan adayı’ tartışmalarını büyütüyor. Son olarak Hatay’dan dönerken ve bir TV kanalındaki söyleşide ortaya koyduğu ipuçları, partinin yeni döneminde adresin Ahmet Davutoğlu olduğu yorumlarına neden oldu.

Teknik şartlar

Başbakan’ın Hatay dönüşünde yaptığı değerlendirme, şayet kendisi Çankaya Köşkü’ne çıkarsa yerine kimin geçmesini istediği yönünde önemli ‘teknik’ ipuçları içeriyor:

1) Genel başkanı milletvekili olacak: Erdoğan, 10 Ağustos’ta ya da 24 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçilirse Anayasa’ya göre ilk yapması gereken AK Parti ile bağlarını yasal olarak koparması olacak. Bu durumda AK Parti ilk iş olarak genel başkan seçecek. Başbakan’ın ortaya koyduğu ilk ipucuna göre genel başkan olacak kişi aynı zamanda başbakan olacak. Yani AK Parti’nin müstakbel genel başkanı AK Parti milletvekilleri arasından biri olacak. Bu durumda Abdullah Gül ve Numan Kurtulmuş gibi iddialı isimler listeden düşmüş oluyor.

2) Erdoğan’ın açıklamalarına yansıyan 2’nci ipucu, Erdoğan sonrası ‘AK Parti Genel Başkanı’ ve ‘Başbakan’ unvanlarını taşıyan ismin, aynı zamanda partiyi Haziran 2015’te yapılacak genel seçimlere götüreceği yönünde. Bu da Erdoğan’ın halefinin sadece milletvekili değil, aynı zamanda 3 dönem sorunu olmayan bir milletvekili olacağını ortaya koyuyor. 3 dönem kuralı nedeniyle 2015’te aday olamayacak bir genel başkanın partiyi seçime götürmesi partide ‘mantık dışı’ bulunuyor. Bu durumda da Bülent Arınç, Binali Yıldırım, Beşir Atalay, Ali Babacan, Bekir Bozdağ, Mehmet Ali Şahin gibi güçlü isimler de listeden düşüyor.

Siyasi şartlar

Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2 ipucu işletildiğinde, “Halef kim olur” sorusu için yapılacak listeye yaklaşık 240 civarında milletvekili giriyor. Ancak bu durumda da ‘teknik’ şartlara ‘siyasi’ şartlar ekleniyor. Bir parti kurmayı, siyasi ipuçlarını şöyle sıraladı:

1) Partide kabul görecek,

2) Halkta karşılık bulacak ve 2015’teki seçimlerden AK Parti’yi birinci parti ve tek başına iktidar yapabilecek,

3) Başbakan Erdoğan cumhurbaşkanı olursa, cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışabilecek...

Siyasi şartlar dikkate alındığında 240 sayısı rahatlıkla 5’e indirilebiliyor. Parti tabanında teknik ve siyasi şartları en çok sağlayan ismin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğu yorumları yapılıyor. Ancak Erdoğan sonrası dışlanma ihtimali olan 3’üncü dönem kuralına takılan isimlerin Davutoğlu’nu kabullenmesi de zor görülüyor. Davutoğlu’nun rakiplerini destekleyen AK Partililere göre, Türkiye ’nin dış politikası bu durumdayken Erdoğan’ın partiyi Davutoğlu’na emanet etmesi de aynı derecede zor. Bu durumda Yalçın Akdoğan, Emrullah İşler, Mehmet Müezzinoğlu gibi isimler de dillendiriliyor ama bu isimlerin de siyasi şartları yerine getirmekte zorlanacağı vurgulanıyor.

‘Zorunlu’ seçenek

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mesajlarından, teknik ve siyasi şartlardan çıkarılan başka bir sonuç ise partinin geleceğinde çok Abdullah Gül’e yer verilmeyeceği yönünde. Ancak Erdoğan’ın bütün çabalarına ve katkılarına rağmen AK Parti’nin yeni yönetimi ve 2015’teki seçimlere dek Türkiye’yi yönetecek yeni hükümet başarısızlık gösterirse, bütün şartlar ve hesaplar değişebilir. Bu durumda, 3’üncü dönem mağdurlarının da bastırmasıyla Abdullah Gül, partinin başına çağrılabilir ve Gül’den 2015’te partinin başına geçmesi istenebilir.