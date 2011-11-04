-Erdoğan: Başarılı sonuçlar elde ettik CANNES (A.A) - 04.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Son küresel kriz, finansal istikrarın sağlanmasında mikro-ihtiyati düzenlemeler kadar, makro-ihtiyati düzenlemelerin de vazgeçilmez olduğunu açıkça ortaya koymuştur.Türkiye olarak makro-ihtiyati düzenlemeleri proaktif bir şekilde para ve maliye politikaları ile tutarlı bir çerçevede uyguladık ve başarılı sonuçlar elde ettik'' dedi. Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen ''Finansal Sektör Düzenlemeleri'' konulu çalışma oturumuna katıldı. Basına kapalı oturumdaki yaptığı konuşmada, finansal sektör düzenlemelerine ilişkin üç hususa değineceğini belirten Erdoğan, ''Öncelikle, sistemik öneme sahip finansal kuruluşlarla ilgili olarak yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum'' dedi. Finansal İstikrar Kurulu'nun sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara ilişkin bugün sunduğu çerçevenin, finansal krizlerin önlenmesi ve kriz maliyetlerinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bununla beraber, yerel ölçekte sistemik öneme sahip finansal kuruluşları, küresel finansal kuruluşlarda esas alınan yaklaşımla belirlemenin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Yerel ölçekte sistemik öneme sahip kuruluşların belirlenmesinde ve bunlara yönelik çerçevenin oluşturulmasında ulusal denetim otoritelerine yeterli inisiyatifin bırakılması gerektiğini belirtmek istiyorum. İkinci olarak, Finansal İstikrar Kurulu'nun kurumsal yapısının ve yönetiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinmek istiyorum. Bu yöndeki çalışmaları olumlu buluyorum ve bu bağlamda özellikle Finansal İstikrar Kurulu'nun, Genel Kurul, yönlendirme komitesi ve daimi komitelerinde yükselen piyasa ekonomilerinin yeterli ve adil temsilinin sağlanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Son olarak makro-ihtiyati düzenlemelerin öneminin altını çizmek istiyorum. Son küresel kriz, finansal istikrarın sağlanmasında mikro-ihtiyati düzenlemeler kadar, makro-ihtiyati düzenlemelerin de vazgeçilmez olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Makro-ihtiyati politikalara ilişkin kurumsal çerçevemizin geliştirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda finansal sektörde düzenleme ve denetimden sorumlu kuruluşları bir araya getiren Finansal İstikrar Komitesini haziran ayında oluşturduk.''