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Erdoğan: Barış istiyorsak, daima savaşa hazır olmalıyız

"Bizim yolda kalmaya tahammülümüz yok. Her alanda eksiklerimizi tamamlamalı ve tam yol ilerlemeliyiz"

04 Ekim 2015 01:13

Tuzla’da bulunan Anadolu Tersanesi'nde yapılan “Bayraktar” adlı yerli amfibi geminin suya indirilmesi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımız diyor ki, 'Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah'. Evet barış istiyorsak, daima savaşa hazır olmalıyız. Bölgemiz ve tüm dünyada barışı ve güvenliği hakim kılmak için tüm unsurlarıyla ordumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimse rahatsız olmasın" dedi.

İnsansız hava aracı, helikopter, tank ve uçak gibi projelerde de ilerleme kaydedildiğini söyleyen Erdoğan, “Üretim aşamasına geldik. Ama hala katetmemiz gereken mesafeler var. Temmuz ayından beri yeniden tırmanışa geçen terör saldırıları, bölgemizde yaşanan gelişmeler ve daha pek çok işaret, bizim bu çalışmaları süratlendirmemizi, hazırlıklarımızı tamamlamamızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımızı Yavuz Sultan Selim'in ve Gazi Mustafa Kemal'in şu güzel sözünü kendimize ilke edinerek yürütüyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ecdadımız diyor ki, 'Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah'. Evet barış istiyorsak, daima savaşa hazır olmalıyız. Bölgemiz ve tüm dünyada barışı ve güvenliği hakim kılmak için tüm unsurlarıyla ordumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimse rahatsız olmasın. Biz dostlarımızın emin olmasını sağlamak, birliğimize ve özgürlüğümüze de göz dikenleri de caydırmak için bu yatırımları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Bizim yolda kalmaya tahammülümüz yok. Her alanda eksiklerimizi tamamlamalı ve tam yol ilerlemeliyiz."

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