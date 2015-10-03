Yerli amfibi gemisi denize indirildi

Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip Harp Gemisi olan Amfibi gemi "Bayraktar" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, ADİK Tersanesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulacak Bayraktar, gelişmiş ve ileri Muhabere Elektronik ve Komuta Kontrol imkanları ile, Harekât ve Lojistik görevlerine katkı sağlamanın yanında, gerektiğinde Doğal Afet Yardım Görevlerini yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere de sahip.

Tamamen milli

Araç ve personel taşıma kapasitesi, gündüz ve gece helikopter harekâtı yapma kabiliyeti, ateş desteği ve acil sağlık hizmetleri imkânı ile Bayraktar Türk Deniz Kuvvetlerini dünya denizlerinde bir adım daha öne taşıyacak. Bayraktar'ın savaş sistemi tasarım ve entegrasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildi.

Okyanuslarda görev yapacak

Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz harekat alanları ile çevre ve uzak denizlerin uluslararası sularında emniyetle seyir yapabilecek imkanlara sahip olan Bayraktar, amfibi harekat ile idari ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlayacak, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek.

Nükleer korumalı

Gemi tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Bayraktar'ın üst binası balistik korumalı olarak dizayn edildi. Bayraktar, Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal saldırılar için tam personel korumasına da sahip. Yerli ve özgün tasarım ile tamamen çelik olarak inşa edilen Bayraktar'da, 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu bulunuyor. Yükleme/boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin başında, kıçında ve yan tarafında birer adet kapak bulunuyor. Gemide, ayrıca, her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 adet LCVP çıkarma aracı ve 3 adet kendinden tahrikli ponton yer alıyor.

Elektriğini üretiyor

Bayraktar gemisinde, sürat değerlerini ve manevra kabiliyetini sağlayabilmek üzere her biri 4 dizel makine, 2 ridakşınger, 2 şaft sistemi, 2 değişken açılı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi kullanılıyor. Gemide ayrıca, iki adet tünel tip baş itici bulunuyor. Gemide elektrik üretimi, 4 ana jeneratörle sağlanıyor. Gemide ayrıca, bir adet acil durum jeneratörü de bulunuyor. Bunların dışında gemide yerli üretim olan Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu (STAMP) ile beraber pek çok elektronik sistem ve silah sistemi de yer alıyor.

Cumhurbaşkani Erdoğan konuşma yapti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ADİK Tersanesi'nde amfibi gemi Bayraktar'ın denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen to¨rende yaptığı konuşmada, "Askeri güçle desteklenmeyen diplomasi sizi yolda bırakır. Bizim yolda kalmaya tahammülümüz yok. Her alanda kendimizi teçhiz etmeli, eksiklerimizi tamamlamalı ve hedeflerimize doğru tam yol ilerlemeliyiz" dedi.

Erdoğan "Türkiye, 2002'de savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 80'ini ithal etmek zorunda olan bir ülkeydi. Bu vahim tablonun istiklalimiz ve istikbalimiz için çok büyük tehdit olduğunu gördüğümüz için savunma sanayini önceliklerimiz arasına aldık. Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı bugün yüzde 40'lar düzeyine kadar indirmeyi başardık. Hedefimiz, 2023'te savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.