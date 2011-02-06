-ERDOĞAN: BARAJ SURİYE İLE DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Asi Nehri üzerinde temeli atılacak Dostluk Barajı'nın, Suriye ile Türkiye arasındaki dostluk, iş birliği ve güvenlik noktasında en güzel göstergelerden birisini oluşturacağını söyledi. Erdoğan, Hatay'a hareketinden önce Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugün yapacağı Suriye gezisine ilişkin bilgi verdi. Başbakan Erdoğan, Asi Nehri üzerinde Türkiye ile Suriye tarafından ortaklaşa inşa edilecek Dostluk Barajı'nın temel atma törenine katılmak üzere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Hatay'a gideceklerini söyledi. Hatay'ın Altınözü ilçesi Ziyaret köyüne giderek, oradan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Halep'e geçeceklerini belirten Erdoğan, temel atma törenini Suriye Başbakanı Naci Itri ile gerçekleştireceklerini ifade etti. Suriye ile tesis ettikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bünyesinde yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, vizelerin kaldırıldığını anımsatan Erdoğan, Suriye ile Türkiye arasındaki sınırları idari sınırlar haline dönüştürdüklerini, iki ülke halkları arasındaki yapay engellere son verdiklerini belirtti. Aralık ayında düzenledikleri son toplantıda kararlaştırdıkları en önemli hususlardan birini Asi Nehri üzerindeki Dostluk Barajı'nın temel atma töreninin gerçekleştirilmesinin oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Asi Nehri üzerinde temelini atacağımız Dostluk Barajı, ülkelerimiz arasındaki dostluk, iş birliği ve güvenlik noktasında, en güzel göstergelerden birisini oluşturacaktır. Dostluk Barajı bölgede elektrik üretimini, aynı zamanda tarım alanlarının sulanmasını, bunun yanında taşkınlardan ovayı korumasını aynı zamanda gerekli sulama noktasındaki sıkıntıyı gidermesini sağlayacak olan, her iki taraf için önemli bir adım olacaktır. İki ülke halklarının refahına katkıda bulunacaktır.'' Halep ziyaretinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile ikili ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeleri gözden geçirme fırsatı bulacaklarını belirten Erdoğan, bu ziyaretin halkların refahı ve bölgedeki barış istikrarı bakımından hayırlı sonuçlar vermesini temenni ettiğini kaydetti.