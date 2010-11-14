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Politika

ERDOĞAN, BANGLADEŞ'TEN AYRILDI DAKKA (A.A)

14 Kasım 2010 15:56

-ERDOĞAN, BANGLADEŞ'TEN AYRILDI DAKKA (A.A) - 14.11.2010 - Adem Kadam - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki temaslarını tamamlayarak özel uçak ANA ile TSİ 13.45'te İstanbul'a hareket etti. Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ve AK Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç da Bangladeş'ten ayrıldı.

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