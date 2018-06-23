Erdoğan: Bana üniversite mezunu değil bile dediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diploması hakkındaki tartışmalara ilişkin, “Bize ne iftiralar attılar, üniversite mezunu değil bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, uzun süredir görevde olduğunu hatırlatarak "Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var" diye konuştu.

AKP'nin cumhurbaşkanı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Her yerde gururla söyledim ben Kasımpaşalıyım. Burada doğdum burada büyüdüm.

“Bana üniversite mezunu değil bile dediler”

Bize ne iftiralar attılar, üniversite mezunu değil bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten.

Kızlarda okuma oranı yüzde 45'ten 82,5'e çıktı. Eskiden kızların okuması gibi bir şey mi vardı? Ama biz bunu yaygınlaştırdık. Üniversitede ise yüzde 13'ten yüzde 42'ye çıktı.

Aslında Bay Kemal ile Bay Muharrem'i muhatap almamam gerekiyor ama ne yapayım rahat durmuyorsunuz.

AKM projesi

AKM'yi Türkiye'nin en büyük opera binası haline getiriyoruz. İstiklal caddesinin girişinde bulunan kilisenin karşısına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapıyoruz. Altına da müze yapacağız.

Haliç'e bilim merkezi

Haliçteki Camialtı ve Taşkızak tersanelerini yıkıp muhteşem bir proje gerçekleştireceğiz. Burası da bir çekim merkezi haline gelecek. Bu ödüllü muhteşem bir projedir. Projeyi alacak olan firma Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasını da aslına uygun şekilde restore edecek.''

“Kasımpaşa'dan şampiyonluk bekliyoruz”

Kasımpaşa'nın stadı artık kendisinin. Artık biz de onlardan şampiyonluk bekliyoruz inşallah.

“Benimle beraber bir sayın Putin var”

Fakat öyle de olsa böyle de olsa, şu anda ya bu adayların hangisi dünyayı tanır? Soruyorum, hangisi tanır? Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var.