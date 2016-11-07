Erdoğan: Bana diktatör demişler, hiç umrumda değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li bazı milletvekillerinin gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarını 'hukukun işletilmesi' olarak yorumladı.

Erdoğan, Batı ülkelerinden gelen eleştirilere de tepki göstererek "Onlar bana diktatör demiş, umrumda değil" dedi.

Cuma günü, aralarında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksedağ'ın da bulunduğu dokuz HDP milletvekili tutuklanmıştı.

Erdoğan tutuklamalarla ilgili şunları söyledi:

"1999 yılında hakkımdaki hapis kararı kesinleştiğinde kuzu kuzu Pınarhisar Cezaevi'ne gidip cezamızı çektik. Bağırıp çağırıp şov yapmadık. Millet ne dedi? Millet başka şey söyledi: Bizi sizi farklı yerde görmek istiyoruz. Kurduk partimizi 16 ay sonra iktidara getirdi.

"Eğer siz milletvekili gibi değil de terörist gibi davranırsanız terörist muamelesi görürsünüz. Bizim her türlü fikre, katılmasak da, saygımız vardır. Ancak söz konusu vatandaşımızın güveliği olunca gözümüz kimseyi görmez.

"Dokunulmazlıklar üzerinden meclise, devlete, millete, yargıya meydan okuyan, hatta hakaret eden bu densizlerin amacı Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokmaktır.

"Hukukun usulü bellidir; ifade vermeye gitmezsen zorla götürülürsün. Önceki gün yapılan işlemlerin adı tam olarak işte budur, yani hukukun işletilmesidir".

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında dokuz gazeteci Cumartesi günü tutuklandı.

Hem gazeteye operasyon hem de HDP'lilerin tutuklanmasına Batı ülkelerinden tepki geldi.

Alman Bild gazetesi bir haberinde 'Diktatör Erdoğan' başlığını kullandı.

Erdoğan bu tepkileri şu sözlerle eleştirdi:

"Çok iyi tanıdım onları. Artık hücrelerini okuyorum. Onlar bana 'diktatör' demiş hiç umrumda değil. PKK'da yakaladığımız silahların hemen hepsi batı ülkelerinin silahları. Artık ağır silahlar da ele geçirmeye başladık. 'Irak'taki koalisyon güçlerine vermiştik oradan aldılar herhalde' diyorlar. Ya kimi kandırıyorsunuz siz verdiniz işte.

"Benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor. Ya Batı bizim için hiç hayırlı rüya gördü mü? 53 sene Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında bekleyen batıdan biz ne bekleyeceğiz? Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

"En son işte yaşanan olaylarda Avrupalı bakanlar Türkiye'ye hücum ediyorlar, buraya gelip gidiyorlar. Malum partiyi gidiyorlar ziyaret ediyorlar. Ne olacak yani, gelip gidecekseniz. Buradaki kararı mı değiştireceksiniz. Burada hukuk var. Biz bunlara bir şey söylediğimiz zaman diyorlar ki 'Biz hukuk devletiyiz, dolayısıyla biz hukuka müdahale edemeyiz, hukuk bağımsızdır. tarafsızdır.' E senin ki tarafsız, bağımsız. Bizdeki hukuk, guguk mu?"