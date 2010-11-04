-ERDOĞAN: BALKANLAR'DA BARIŞ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ PRİŞTİNE (A.A) - 04.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova ve bölgeyi yoracak adımlar atılmasının bölge barışı için hayırlı olmayacağını belirterek, Balkanlar'da bölge barışı ve huzuru için ne yapılması ne adım atılması gerekiyorsa, bu konuda gerekenleri yapacaklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, Kosova'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanıvekili ve Meclis Başkanı Yakup Krasniçi tarafından kabul edildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Krasniçi ve Erdoğan, ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Kosova'da yoğun program içinde gerçekleşen temaslarda, dost ve kardeş iki ülkenin, bölgede yapabilecekleri konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Türkiye ve Kosova olarak yapacağımız çok şey var'' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'daki KFOR'daki görevinin devam ettiğini ve Türkiye'nin, Kosova'nın barış ve huzuru için çaba sarf ettiğini belirterek, Türk girişimcilerin Kosova'da atacağı adımları çok önemsediğini ve gerçekleştirdikleri otoyol yapımı ve Priştine Havalimanı'na yönelik yapacakları yatırımlara değindi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çok daha önemli adımlardan bir tanesi, gerek PTT, gerek telekom altyapısıyla ilgili olarak burada müşterek adımlar var. Bugün bir un fabrikasının yapılmış olması, biraz sonra bir hastane açılışı ve restorasyonu gerçekleşmiş olan camilerin ziyareti var. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin açılışını yapacağız.'' -BÖLGE BARIŞI- Başbakan Erdoğan, Kosovalı bir gazetecinin, ''Kosova'nın kuzeyinde bir egemenlik sorunu var. Sırplar memnun değil. Balkanlar'da sınır değişimi olabilir mi? Türkiye'nin buna etkisi ne olur?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bizde bir söz var; 'Doğmamış çocuğa don biçilmez'. Şimdi ortada böyle bir iddialı tablo söz konusu değil. Bizim önümüze gelmiş böyle bir şey de söz konusu değil. Böyle bir şey önümüze ciddi olarak geldiğinde, biz de şüphesiz ki bu konudaki girişimlerimizi ortaya koyarız, tekliflerimizi bizler de yaparız, atılması gereken adımlar barış adına, bölgenin huzuru adına ne ise bu adımları da atarız. Çünkü artık Kosova'yı da bölgeyi de daha fazla yoracak adımlar öyle zannediyorum ki barış için hayırlı adımlar olmaz.''