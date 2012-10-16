Erdoğan, Bakü'de Ahmedinejad'la Suriye konusunu görüştü

Azerbaycan’da düzenlenen “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi”ne katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la biraraya geldi. Ahmedinejad, "Akçakale konusunda elimizden geleni yapacağız" diyen Erdoğan'a "Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi”ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile biraraya geldi.

Suriye konusunda görüş ayrılığı olduğu öne sürülen Erdoğan ve Ahmedinejad’ın görüşmesi büyük önem taşıyor.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı öğrenildi.

Erdoğan-Ahmedinejad görüşmesinde Suriye meselesinin dışında PKK ve PJAK'ın da konuşulduğu ileri sürülürken görüşme 40 dakika sürdü.

İki lider en son Başbakan Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde görüşmüştü.



Malala ve Fatma Nur'u örnek verdi



Öte yandan, Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada terör eylemlerinden söz ederken Taliban’ın saldırdığı Malala Yusufzai’den bahsetti.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde öldürülen Fatma Nur Çelik’i de hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Sevgili kızımız Malala’a yapılan terör eyleminin bağışlanır, affedilir hiçbir yanı yok. Benzer bir olayı, iki gün önce maalesef biz de İstanbul’da, bir üniversiteli kızımızla yaşadık. Maalesef eve giren bir vahşi, hem orada öldürüyor, hem de tecavüzde bulunuyor.

Bu olaylar her geçen gün artıyor. İşte Norveç’te geçen yıl yaşanan olay, bunun başka bir boyutudur. Hem kendi bünyemizde hem de BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’nde, gerekirse uluslararası kurumlar oluşturmak suretiyle bu işi üzerine gitmeyi hem insani hem de İslami bir görev telakki etmemiz lazım. Bunun üzerine ayrıca ısrarla gitmemiz gerekiyor.”