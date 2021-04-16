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Erdoğan, Bakan Soylu'yla birlikte görevli polislerle iftar yaptı

İftar programı basına kapalı olarak gerçekleştirildi

16 Nisan 2021 21:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle basına kapalı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan SoyluErdoğanSoyluiftarErdoğan iftar
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