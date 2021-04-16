Erdoğan, Bakan Soylu'yla birlikte görevli polislerle iftar yaptı

Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, gün boyu çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nden yürüttü. Erdoğan, akşam ezanına yakın Çengelköy Polis Merkezi'ni ziyaret ederek iftarını karakolda görev yapan polislerle birlikte açtı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftar programı öncesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, karakol önünde nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet ettikten sonra polis merkezine giriş yaptı.

Erdoğan, hafta başında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında toplu iftarların yasaklandığını duyurmuştu. Erdoğan, bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar vermiş, bir sonraki gün de bir aileye misafir olmuştu.

Erdoğan, dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya gelmişti.

TIKLAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler