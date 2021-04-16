T24 LogoT24 Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle basına kapalı iftar yemeğinde bir araya geldi.

16 Nisan 2021 21:37

18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'ne gelerek, iftarını polislerle açtı.

28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftarda Erdoğan'a eşlik etti.

38

İftardan ajansa yansıyan kareler şöyle

48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

68

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

78

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

88

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler

erdoğanpolis merkeziiftarsüleyman soylu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24