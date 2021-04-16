Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çengelköy Polis Merkezi'nde görevli polislerle basına kapalı iftar yemeğinde bir araya geldi.
16 Nisan 2021 21:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'ne gelerek, iftarını polislerle açtı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftarda Erdoğan'a eşlik etti.
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İftardan ajansa yansıyan kareler şöyle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Soylu ile birlikte polis merkezinde yaptığı iftardan kareler
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