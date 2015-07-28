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Politika

Erdoğan, Bahçeli'ye selam gönderdi

CHP ve HDP'nin boykot ettiği Ak Saray ziyaretinde dikkat çeken detay...

28 Temmuz 2015 12:36

CHP ve HDP'li Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin katılmadığı ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam gönderdi.

Meclis Başkanlık Divanı, dün TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarete AKP'li ve MHP’li üyeler katılırken, CHP ve HDP’li üyeler katılmadı.

Yapılan ziyaretle ilgili konuşan MHP’li Meclis Başkanvekili Koray Aydın, Erdoğan'a MHP’li üyeler olarak operasyonlardan memnuniyet duyduklarını söylediklerini belirtirken,  Seyfettin Yılmaz’ın ise görüşme sırasında, “Operasyon için çok geç kalındı. Terör, AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle bu duruma geldi. Zamanında önlem alınıp teröre fırsat verilmemeliydi. Çözüm süreciyle PKK bölgede zemin buldu” değerlendirmesi yaptığını, Cumhurbaşkanı’nın da değerlendirmeleri dikkatle dinlediğini söyledi.

 

Bahçeli'ye selam gönderdi

 

Cumhurbaşkanı’nın, Türkiye’nin yeni bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte çok dikkatli olunması gerektiğini söylediğini dile getiren Aydın, PKK ve IŞİD ile mücadele konusunda Erdoğan’ı kararlı gördüklerini söyledi. Aydın, “Hükümetin kurulmasını çok arzu ettiğini ancak kurulamaması halinde milli iradeye başvurmaktan başka çare olmadığını ifade etti” dedi. Aydın, Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli’ye selam gönderdiğini de dile getirdi.

 

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